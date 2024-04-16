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В ЯНАО организована операция по спасению людей, попавших в снежный плен на дороге возле Салехарда. Об этом сообщили в официальном telegram-канале окружного департамента гражданской защиты. «На место из Салехарда выехала группа спасателей Ямалспас на вездеходе ТРЭКОЛ для эвакуации людей. Поиски осложняются сильным ветром и осадками», — сказано в сообщении. Несколько десятков машин оказались запертыми в снегах из-за метели, занесшей дорогу на выезде из села Аксарка. В настоящее время службы региона расчищают дорожные пути и эвакуируют машины. Непогода уже стала причиной закрытия нескольких автодорог и перевода окружных служб на усиленный режим работы. Ранее URA.RU сообщало об объявлении штормового предупреждения на территории Приуральского района ЯНАО.