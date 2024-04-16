16 апреля 2024

На дорогах ЯНАО начали спасательную спецоперацию

Ямальские спасатели выехали к автомобилистам, застрявшим в снегах под Салехардом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Метель. Салехард
В ЯНАО операцию по эвакуации машин из снежной ловушки Фото:

В ЯНАО организована операция по спасению людей, попавших в снежный плен на дороге возле Салехарда. Об этом сообщили в официальном telegram-канале окружного департамента гражданской защиты.

«На место из Салехарда выехала группа спасателей Ямалспас на вездеходе ТРЭКОЛ для эвакуации людей. Поиски осложняются сильным ветром и осадками», — сказано в сообщении.

Несколько десятков машин оказались запертыми в снегах из-за метели, занесшей дорогу на выезде из села Аксарка. В настоящее время службы региона расчищают дорожные пути и эвакуируют машины.

Непогода уже стала причиной закрытия нескольких автодорог и перевода окружных служб на усиленный режим работы. Ранее URA.RU сообщало об объявлении штормового предупреждения на территории Приуральского района ЯНАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО организована операция по спасению людей, попавших в снежный плен на дороге возле Салехарда. Об этом сообщили в официальном telegram-канале окружного департамента гражданской защиты. «На место из Салехарда выехала группа спасателей Ямалспас на вездеходе ТРЭКОЛ для эвакуации людей. Поиски осложняются сильным ветром и осадками», — сказано в сообщении. Несколько десятков машин оказались запертыми в снегах из-за метели, занесшей дорогу на выезде из села Аксарка. В настоящее время службы региона расчищают дорожные пути и эвакуируют машины. Непогода уже стала причиной закрытия нескольких автодорог и перевода окружных служб на усиленный режим работы. Ранее URA.RU сообщало об объявлении штормового предупреждения на территории Приуральского района ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...