Организаторы «Опорного края» объяснили странности с номерами победителей

«Опорный край»: номера победителей пропали с сайта по техническим причинам

17 апреля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Викторина проходила 15—18 марта, формально ее приурочили к 90-летию региона Фото: Илья Московец © URA.RU Причина, по которой три выигрышных номера не отобразились в числе участников викторины «Опорный край» на ее сайте, — особенности выгрузки в систему. Все номера сразу попадали в базу после регистрации, но информация на сайт выдавалась с небольшим опозданием. Такое объяснение дал сопредседатель оргкомитета акции, глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин на пресс-конференции. «У нас есть разные участники, в том числе возрастные. Пишут нам, например, мой номер не попал в список. Потом выясняется, что он неправильно его указал. Или отправил два СМС с одного номера. И когда идет выгрузка [в систему], идет более 2000 проблемных ситуаций не по вине организаторов. То есть у нас есть стартовая выгрузка, а потом появляющиеся корректировки массива с учетом того, как мы разобрались с ситуацией», — пояснил Беседин. Другой сопредседатель, вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов добавил, что всего обнаружили три несостыковки из 2,3 млн участников. «Первая выгрузка была на сайт 19-го апреля, потом шли уточнения <…> И они не появились в какой-то сканированной версии», — добавил он. Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась 15—18 марта, подвели 12 апреля. Среди свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». В списке победителей оказались, например, подчиненный главного организатора Антона Третьякова и родственник статусной чиновницы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Причина, по которой три выигрышных номера не отобразились в числе участников викторины «Опорный край» на ее сайте, — особенности выгрузки в систему. Все номера сразу попадали в базу после регистрации, но информация на сайт выдавалась с небольшим опозданием. Такое объяснение дал сопредседатель оргкомитета акции, глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин на пресс-конференции. «У нас есть разные участники, в том числе возрастные. Пишут нам, например, мой номер не попал в список. Потом выясняется, что он неправильно его указал. Или отправил два СМС с одного номера. И когда идет выгрузка [в систему], идет более 2000 проблемных ситуаций не по вине организаторов. То есть у нас есть стартовая выгрузка, а потом появляющиеся корректировки массива с учетом того, как мы разобрались с ситуацией», — пояснил Беседин. Другой сопредседатель, вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов добавил, что всего обнаружили три несостыковки из 2,3 млн участников. «Первая выгрузка была на сайт 19-го апреля, потом шли уточнения <…> И они не появились в какой-то сканированной версии», — добавил он. Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась 15—18 марта, подвели 12 апреля. Среди свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». В списке победителей оказались, например, подчиненный главного организатора Антона Третьякова и родственник статусной чиновницы.