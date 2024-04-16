16 апреля 2024

Организаторы «Опорного края» объяснили странности с номерами победителей

«Опорный край»: номера победителей пропали с сайта по техническим причинам
© Служба новостей «URA.RU»
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Викторина «Опорный край». Екатеринбург, викторина опорный край
Викторина проходила 15—18 марта, формально ее приурочили к 90-летию региона Фото:

Причина, по которой три выигрышных номера не отобразились в числе участников викторины «Опорный край» на ее сайте, — особенности выгрузки в систему. Все номера сразу попадали в базу после регистрации, но информация на сайт выдавалась с небольшим опозданием. Такое объяснение дал сопредседатель оргкомитета акции, глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин на пресс-конференции.

«У нас есть разные участники, в том числе возрастные. Пишут нам, например, мой номер не попал в список. Потом выясняется, что он неправильно его указал. Или отправил два СМС с одного номера. И когда идет выгрузка [в систему], идет более 2000 проблемных ситуаций не по вине организаторов. То есть у нас есть стартовая выгрузка, а потом появляющиеся корректировки массива с учетом того, как мы разобрались с ситуацией», — пояснил Беседин.

Другой сопредседатель, вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов добавил, что всего обнаружили три несостыковки из 2,3 млн участников. «Первая выгрузка была на сайт 19-го апреля, потом шли уточнения <…> И они не появились в какой-то сканированной версии», — добавил он.

Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась 15—18 марта, подвели 12 апреля. Среди свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». В списке победителей оказались, например, подчиненный главного организатора Антона Третьякова и родственник статусной чиновницы.

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Причина, по которой три выигрышных номера не отобразились в числе участников викторины «Опорный край» на ее сайте, — особенности выгрузки в систему. Все номера сразу попадали в базу после регистрации, но информация на сайт выдавалась с небольшим опозданием. Такое объяснение дал сопредседатель оргкомитета акции, глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин на пресс-конференции. «У нас есть разные участники, в том числе возрастные. Пишут нам, например, мой номер не попал в список. Потом выясняется, что он неправильно его указал. Или отправил два СМС с одного номера. И когда идет выгрузка [в систему], идет более 2000 проблемных ситуаций не по вине организаторов. То есть у нас есть стартовая выгрузка, а потом появляющиеся корректировки массива с учетом того, как мы разобрались с ситуацией», — пояснил Беседин. Другой сопредседатель, вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов добавил, что всего обнаружили три несостыковки из 2,3 млн участников. «Первая выгрузка была на сайт 19-го апреля, потом шли уточнения <…> И они не появились в какой-то сканированной версии», — добавил он. Итоги викторины «Опорный край», которая проводилась 15—18 марта, подвели 12 апреля. Среди свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей «Москвич 3» и 20 мотоциклов «Урал». В списке победителей оказались, например, подчиненный главного организатора Антона Третьякова и родственник статусной чиновницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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