Челябинцы добиваются переделки дороги на Бейвеля по гарантии. Видео

17 апреля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 +

Ремонт вызывает нарекания челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцы возмущаются качеством новой дороги и пешеходной зоны на улице Бейвеля. Об этом 17 апреля сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта. «Срок сдачи объекта — декабрь 2024 года. Дорога еще не доделана, а уже развалилась. Обратились в прокуратуру, ГИБДД и к главе Челябинска. Народный фронт добивается исправления недостатков со стороны „ДорстройГрупп“ в рамках гарантийных обязательств», — сообщила координатор Народного фронта в регионе Анастасия Дидух. Дорогу на улице Бейвеля делает ООО «ДорстройГрупп». Частично ремонтирует, частично — строит с нуля. Цена контракта — 742 млн руб. Из них оплачено уже 542 миллиона. Челябинцы обращают внимание на «волны» асфальта на дорожном полотне. Также нарекания вызывает благоустройство пешеходной зоны вдоль дороги. Разметка стерлась, на асфальтовом покрытии — заплатки, из велодорожки торчат штыри. Вероятной причиной активисты называют то, что, положил свежий асфальт, после чего вскрыл его для прокладки кабелей под освещение. Дополнительные затраты покрыли за счет экономии на качестве. В Народном фронте заявили, что выявляли нарушения со стороны «ДорстройГрупп» и ранее. В частности, этот подрядчик ремонтировал участок дороги Челябинск — Октябрьское, на которой на протяжении нескольких километров уклоны не соответствовали нормативам. По данным сервиса СБИС, ООО «Дорстройгрупп» зарегистрировано в Челябинске. У компании два владельца. 70 процентами владеет Эдик Аракелян, 30 процентов принадлежат Павлу Воронову. С 2015 по 2021 год директором компании был экс-депутат заксобрания области Арман Аракелян, осужденный и приговоренный к условному сроку за взятки сотрудникам Росавтодора. Самих теперь уже бывших сотрудников также приговорили к условным срокам. После возбуждения уголовного дела Аракеляну пришлось сдать депутатский мандат. Сама компания «Дорстройгрупп» также была оштрафована на два миллиона рублей по делу о коррупции. В настоящее время, по данным СБИС, директором компании является Дмитрий Краснов. URA.RU направило запрос в адрес ООО «ДорстройГрупп». На момент выхода публикации ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы возмущаются качеством новой дороги и пешеходной зоны на улице Бейвеля. Об этом 17 апреля сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта. «Срок сдачи объекта — декабрь 2024 года. Дорога еще не доделана, а уже развалилась. Обратились в прокуратуру, ГИБДД и к главе Челябинска. Народный фронт добивается исправления недостатков со стороны „ДорстройГрупп“ в рамках гарантийных обязательств», — сообщила координатор Народного фронта в регионе Анастасия Дидух. Дорогу на улице Бейвеля делает ООО «ДорстройГрупп». Частично ремонтирует, частично — строит с нуля. Цена контракта — 742 млн руб. Из них оплачено уже 542 миллиона. Челябинцы обращают внимание на «волны» асфальта на дорожном полотне. Также нарекания вызывает благоустройство пешеходной зоны вдоль дороги. Разметка стерлась, на асфальтовом покрытии — заплатки, из велодорожки торчат штыри. Вероятной причиной активисты называют то, что, положил свежий асфальт, после чего вскрыл его для прокладки кабелей под освещение. Дополнительные затраты покрыли за счет экономии на качестве. В Народном фронте заявили, что выявляли нарушения со стороны «ДорстройГрупп» и ранее. В частности, этот подрядчик ремонтировал участок дороги Челябинск — Октябрьское, на которой на протяжении нескольких километров уклоны не соответствовали нормативам. По данным сервиса СБИС, ООО «Дорстройгрупп» зарегистрировано в Челябинске. У компании два владельца. 70 процентами владеет Эдик Аракелян, 30 процентов принадлежат Павлу Воронову. С 2015 по 2021 год директором компании был экс-депутат заксобрания области Арман Аракелян, осужденный и приговоренный к условному сроку за взятки сотрудникам Росавтодора. Самих теперь уже бывших сотрудников также приговорили к условным срокам. После возбуждения уголовного дела Аракеляну пришлось сдать депутатский мандат. Сама компания «Дорстройгрупп» также была оштрафована на два миллиона рублей по делу о коррупции. В настоящее время, по данным СБИС, директором компании является Дмитрий Краснов. URA.RU направило запрос в адрес ООО «ДорстройГрупп». На момент выхода публикации ответ не получен.