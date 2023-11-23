Экс-депутата челябинского заксобрания Аракеляна оставили на свободе

Кассационный суд оставил в силе условный срок Арману Аракеляну Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске 23 ноября оставил на свободе бывшего депутата областного парламента Армана Аракеляна, осужденного за взятки. Как сообщил корреспондент URA.RU из зала суда, дело не будет направлено на новое рассмотрение. Условное наказание Аракеляну оставлено без изменений.

Для решения вопроса об утверждении или отмене постановления областного суда об условном сроке Аракеляну и его подельникам потребовалось несколько заседаний. Сам Аракелян на них не присутствовал, воспользовавшись правом отказаться от участия в рассмотрении дела.

«Жалобу заместителя прокурора Челябинской области на приговор Центрального районного суда Челябинска и апелляционное определение Челябинского областного суда в отношении Аракеляна оставить без удовлетворения», — зачитала решение судебная коллегия. Сообщникам Аракеляна Киселеву, Касимову, Палкину и Хорошилову, некогда занимавшим должности в Росавтодоре и «Росдортехнологиях», суд также оставил условные сроки.

Аракелян был задержан в начале марта 2022 года. В суде первой инстанции удалось доказать его причастность к даче взяток на сумму 186 тысяч рублей сотрудникам дорожных служб. За эти деньги они осуществляли прием по факту невыполненных работ, скрывали факты нарушений при исполнении контрактов. В середине февраля 2023 года Аракеляна суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима. Уже через две недели он сдал мандат. Его место в областном парламенте занял глава региональной федерации хоккея на валенках Андрей Дуда.

Адвокат бывшего депутата, как и прокуратура, оспорили приговор. Первые просили смягчить наказание, вторые — ужесточить. По итогу областной суд встал на сторону защиты, смягчив реальное наказание до условного.