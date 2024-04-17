Выигрыш подчиненного организатора «Опорного края» связали с теорией случайности. Видео

17 апреля 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Сопредседатели оргкомитета Александр Породнов и Андрей Беседин считают, что акция была открытой и прозрачной Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Наличие в списке победителей викторины «Опорный край» водителя главного организатора и родственника статусной чиновницы в оргкомитете объяснили теорией больших числе и случайностей. На их месте мог быть любой человек — даже глава какого-нибудь муниципалитета, заявил на пресс-конференции сопредседатель оргкомитета акции, глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. «Люди, которым не нравится все, [которые считают, что все куплено], были, есть и будут. По водителю — извините меня, это теория больших чисел и случайностей. Водитель — это такой же гражданин Свердловской области, имеющий точно такие же права. Таких совпадений могло быть очень много. Мы слышали — а вот он седьмой племянник брата такого главы района — ну и что? Даже если бы выиграл глава района, дальше вопрос, как он этим призом распорядится. Он свердловчанин и имеет такие же права, как и все», — прокомментировал Беседин. И признался, что среди его родных и знакомых призы в викторине не выиграл никто. Тем, кто сомневается в прозрачности акции, он порекомендовал зайти на сайт викторины. Там выложены фотографии и данные всех победителей. Как ранее сообщало URA.RU, в списке победителей «Опорного края» оказались водитель «Областной газеты», чей директор Антон Третьяков является главным куратором проекта, а также родственник главы управления образования Артемовского городского округа. Итоги викторины подвели 12 апреля. Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Подробнее по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наличие в списке победителей викторины «Опорный край» водителя главного организатора и родственника статусной чиновницы в оргкомитете объяснили теорией больших числе и случайностей. На их месте мог быть любой человек — даже глава какого-нибудь муниципалитета, заявил на пресс-конференции сопредседатель оргкомитета акции, глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. «Люди, которым не нравится все, [которые считают, что все куплено], были, есть и будут. По водителю — извините меня, это теория больших чисел и случайностей. Водитель — это такой же гражданин Свердловской области, имеющий точно такие же права. Таких совпадений могло быть очень много. Мы слышали — а вот он седьмой племянник брата такого главы района — ну и что? Даже если бы выиграл глава района, дальше вопрос, как он этим призом распорядится. Он свердловчанин и имеет такие же права, как и все», — прокомментировал Беседин. И признался, что среди его родных и знакомых призы в викторине не выиграл никто. Тем, кто сомневается в прозрачности акции, он порекомендовал зайти на сайт викторины. Там выложены фотографии и данные всех победителей. Как ранее сообщало URA.RU, в списке победителей «Опорного края» оказались водитель «Областной газеты», чей директор Антон Третьяков является главным куратором проекта, а также родственник главы управления образования Артемовского городского округа. Итоги викторины подвели 12 апреля. Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Подробнее по теме — в сюжете URA.RU.