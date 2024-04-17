РВ: в Чернигове уничтожена гостиница с боевиками, погиб генерал ВСУ

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Российские военкоры сообщили, что ВСУ понесли большие потери Фото:

В Чернигове совершен удар по расположению ВСУ. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». По их словам, украинские бойцы находились в гостинице в центре города. Среди погибших, по предварительным данным, генерал-лейтенант ВСУ Дмитрий Красильников, который в момент удара проводил совещание.

«По расположению ВСУ в Чернигове нанесен ракетный удар», — сообщили военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там отметили, что бойцы ВСУ были размещены в гостинице в центре города, они понесли большие потери по численности.

По словам военкоров, был ликвидирован командующий группировкой ВСУ «Север» генерал-лейтенант Дмитрий Красильников. Также уничтожен командный пункт украинской армии.

Ранее координатор местного подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по расположению ВСУ в городе Новый Буг (Николаевская область). По его словам, российские силы также совершили атаку по припортовой зоне в Одесской области, передает RT.

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В Чернигове совершен удар по расположению ВСУ. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». По их словам, украинские бойцы находились в гостинице в центре города. Среди погибших, по предварительным данным, генерал-лейтенант ВСУ Дмитрий Красильников, который в момент удара проводил совещание. «По расположению ВСУ в Чернигове нанесен ракетный удар», — сообщили военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там отметили, что бойцы ВСУ были размещены в гостинице в центре города, они понесли большие потери по численности. По словам военкоров, был ликвидирован командующий группировкой ВСУ «Север» генерал-лейтенант Дмитрий Красильников. Также уничтожен командный пункт украинской армии. Ранее координатор местного подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по расположению ВСУ в городе Новый Буг (Николаевская область). По его словам, российские силы также совершили атаку по припортовой зоне в Одесской области, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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