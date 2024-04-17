Минфин: власти обсуждают вероятное повышение ставки по дальневосточной ипотеке

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Возможное повышение будет постепенным, отметил Иван Чебесков Фото:

Российские власти обсуждают повышение процентной ставки по дальневосточной ипотеке. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

«Идет дискуссия по дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Потому что сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что, в принципе, те задачи, которые стояли перед программой, они выполнены», — заявил Иван Чебесков. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что ставка в 2% — это слишком мало. Он отметил, что если повышение и будет, то оно станет плавным.

Дальневосточная ипотека ранее была продлена президентом РФ Владимиром Путиным до 2030 года. Она призвана создать спрос на покупку жилья в малозаселенных областях страны.

Директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев отметила, что Минфин поддерживает идею завершить несколько популярных льготных программ, кроме семейной ипотеки. Она отметила, что 90% всех ипотечных кредитов выдается по льготным условиям. Это связано с высокой ставкой Центробанка.

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Российские власти обсуждают повышение процентной ставки по дальневосточной ипотеке. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. «Идет дискуссия по дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Потому что сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что, в принципе, те задачи, которые стояли перед программой, они выполнены», — заявил Иван Чебесков. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что ставка в 2% — это слишком мало. Он отметил, что если повышение и будет, то оно станет плавным. Дальневосточная ипотека ранее была продлена президентом РФ Владимиром Путиным до 2030 года. Она призвана создать спрос на покупку жилья в малозаселенных областях страны. Директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев отметила, что Минфин поддерживает идею завершить несколько популярных льготных программ, кроме семейной ипотеки. Она отметила, что 90% всех ипотечных кредитов выдается по льготным условиям. Это связано с высокой ставкой Центробанка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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