Минфин: власти обсуждают вероятное повышение ставки по дальневосточной ипотеке

Российские власти обсуждают повышение процентной ставки по дальневосточной ипотеке. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
«Идет дискуссия по дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Потому что сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что, в принципе, те задачи, которые стояли перед программой, они выполнены», — заявил Иван Чебесков. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что ставка в 2% — это слишком мало. Он отметил, что если повышение и будет, то оно станет плавным.
Дальневосточная ипотека ранее была продлена президентом РФ Владимиром Путиным до 2030 года. Она призвана создать спрос на покупку жилья в малозаселенных областях страны.
Директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев отметила, что Минфин поддерживает идею завершить несколько популярных льготных программ, кроме семейной ипотеки. Она отметила, что 90% всех ипотечных кредитов выдается по льготным условиям. Это связано с высокой ставкой Центробанка.
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