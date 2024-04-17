Минфин: власти обсуждают вероятное повышение ставки по дальневосточной ипотеке

17 апреля 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Возможное повышение будет постепенным, отметил Иван Чебесков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские власти обсуждают повышение процентной ставки по дальневосточной ипотеке. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. «Идет дискуссия по дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Потому что сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что, в принципе, те задачи, которые стояли перед программой, они выполнены», — заявил Иван Чебесков. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что ставка в 2% — это слишком мало. Он отметил, что если повышение и будет, то оно станет плавным. Дальневосточная ипотека ранее была продлена президентом РФ Владимиром Путиным до 2030 года. Она призвана создать спрос на покупку жилья в малозаселенных областях страны. Директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев отметила, что Минфин поддерживает идею завершить несколько популярных льготных программ, кроме семейной ипотеки. Она отметила, что 90% всех ипотечных кредитов выдается по льготным условиям. Это связано с высокой ставкой Центробанка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские власти обсуждают повышение процентной ставки по дальневосточной ипотеке. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. «Идет дискуссия по дальневосточной ипотеке с точки зрения возможного повышения ставки по этой программе. Потому что сейчас она находится на уровне 2%, и мы видим, что, в принципе, те задачи, которые стояли перед программой, они выполнены», — заявил Иван Чебесков. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что ставка в 2% — это слишком мало. Он отметил, что если повышение и будет, то оно станет плавным. Дальневосточная ипотека ранее была продлена президентом РФ Владимиром Путиным до 2030 года. Она призвана создать спрос на покупку жилья в малозаселенных областях страны. Директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев отметила, что Минфин поддерживает идею завершить несколько популярных льготных программ, кроме семейной ипотеки. Она отметила, что 90% всех ипотечных кредитов выдается по льготным условиям. Это связано с высокой ставкой Центробанка.