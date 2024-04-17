В Челябинске с мая откроют регулярный авиарейс до Минска

С мая авиакомпания Red Wings станет перевозчиком по маршруту из Челябинска в Минск. Как сообщил региональный миндортранс, авиакомпанию признали победителем конкурса на получение бюджетных субсидий.
«По итогам конкурсного отбора АО „Ред вингз“ получит субсидию для осуществления прямых регулярных полетов из Челябинска в Минск. Соглашение будет подписано до конца апреля, а первые перелеты планируется начать уже во второй половине мае», — отметили в миндортрансе.
В рамках подготовки к запуску нового авиамаршрута инфраструктуру аэропорта подготовили для обслуживания нового направления. Инициатива по запуску прямых рейсов со столицей Беларуси вписывается в стратегию развития межрегионального сотрудничества. В октябре 2023 года между правительством региона и властями соседнего государства были достигнуты договоренности о сотрудничестве. Запуск рейса стал частью поручений губернатора Алексея Текслера. Инициатива направлена на укрепление экономических и культурных связей между регионами. Порядок выдачи субсидий был утвержден в феврале.
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