В Челябинске с мая откроют регулярный авиарейс до Минска

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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, маски, пилот, эпидемия, летчик, авиация, сухой суперджет, самолет, экипаж самолета, суперджет, защитные маски
В мае откроется полетная программа из Челябинска в Минск Фото:

С мая авиакомпания Red Wings станет перевозчиком по маршруту из Челябинска в Минск. Как сообщил региональный миндортранс, авиакомпанию признали победителем конкурса на получение бюджетных субсидий.

«По итогам конкурсного отбора АО „Ред вингз“ получит субсидию для осуществления прямых регулярных полетов из Челябинска в Минск. Соглашение будет подписано до конца апреля, а первые перелеты планируется начать уже во второй половине мае», — отметили в миндортрансе.

В рамках подготовки к запуску нового авиамаршрута инфраструктуру аэропорта подготовили для обслуживания нового направления. Инициатива по запуску прямых рейсов со столицей Беларуси вписывается в стратегию развития межрегионального сотрудничества. В октябре 2023 года между правительством региона и властями соседнего государства были достигнуты договоренности о сотрудничестве. Запуск рейса стал частью поручений губернатора Алексея Текслера. Инициатива направлена на укрепление экономических и культурных связей между регионами. Порядок выдачи субсидий был утвержден в феврале.

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С мая авиакомпания Red Wings станет перевозчиком по маршруту из Челябинска в Минск. Как сообщил региональный миндортранс, авиакомпанию признали победителем конкурса на получение бюджетных субсидий. «По итогам конкурсного отбора АО „Ред вингз“ получит субсидию для осуществления прямых регулярных полетов из Челябинска в Минск. Соглашение будет подписано до конца апреля, а первые перелеты планируется начать уже во второй половине мае», — отметили в миндортрансе. В рамках подготовки к запуску нового авиамаршрута инфраструктуру аэропорта подготовили для обслуживания нового направления. Инициатива по запуску прямых рейсов со столицей Беларуси вписывается в стратегию развития межрегионального сотрудничества. В октябре 2023 года между правительством региона и властями соседнего государства были достигнуты договоренности о сотрудничестве. Запуск рейса стал частью поручений губернатора Алексея Текслера. Инициатива направлена на укрепление экономических и культурных связей между регионами. Порядок выдачи субсидий был утвержден в феврале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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