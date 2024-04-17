В Курганской области для фур перекрыли два участка федеральной трассы

17 апреля 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Ограничение движения распространяется только на большегрузы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Большегрузам ограничили движение на двух участках курганской федеральной трассы «Иртыш» из-за угрозы подтопления до 20:00. Один из участков — подъезд к городу Тюмень. Об этом сообщила пресс-служба управления дорог федерального значения «Южный Урал». «Ввести с 15 часов 00 минут до 20 часов 00 минут (время местное) 17 апреля ограничение движения для грузовых транспортных средств на участках: км 260 — км 278 автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; подъезд к городу Тюмень», — сообщила пресс-служба дорожного ведомства. Упрдор «Южный Урал» рекомендует совершать поездки в объезд участков по пути Челябинск — Екатеринбург — Тюмень — Ишим. Ограничение, по данным ведомства, не распространяется на транспорт граждан, кто проживает в зоне действия режима ЧС, транспорт, помогающий при ликвидации последствий, а также машины, которые везут товары первой необходимости, горючесмазочные материалы, для заправки транспорта, участвующего в ликвидации ЧС. Кроме того, ограничение не коснется транспорта со спецназначением, которое принадлежит различным ведомственным организациям. Ранее URA.RU писало, как дальнобойщики могут объехать Курганскую область. Маршруты продуманы Упрдор «Южный Урал» на случай, если будут перекрыты трассы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большегрузам ограничили движение на двух участках курганской федеральной трассы «Иртыш» из-за угрозы подтопления до 20:00. Один из участков — подъезд к городу Тюмень. Об этом сообщила пресс-служба управления дорог федерального значения «Южный Урал». «Ввести с 15 часов 00 минут до 20 часов 00 минут (время местное) 17 апреля ограничение движения для грузовых транспортных средств на участках: км 260 — км 278 автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; подъезд к городу Тюмень», — сообщила пресс-служба дорожного ведомства. Упрдор «Южный Урал» рекомендует совершать поездки в объезд участков по пути Челябинск — Екатеринбург — Тюмень — Ишим. Ограничение, по данным ведомства, не распространяется на транспорт граждан, кто проживает в зоне действия режима ЧС, транспорт, помогающий при ликвидации последствий, а также машины, которые везут товары первой необходимости, горючесмазочные материалы, для заправки транспорта, участвующего в ликвидации ЧС. Кроме того, ограничение не коснется транспорта со спецназначением, которое принадлежит различным ведомственным организациям. Ранее URA.RU писало, как дальнобойщики могут объехать Курганскую область. Маршруты продуманы Упрдор «Южный Урал» на случай, если будут перекрыты трассы.