В Перми объявили подрядчика для строительства третьего моста через Каму

17 апреля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Мост планируют строить в шесть этапов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Перми подвели итоги конкурса на строительство третьего моста через Каму. Победителем признали АО «Уралдомстрой», сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. «В ближайшее время будет подписан контракт на строительство. Работы начнутся в июне этого года и завершатся летом 2025 года», — сообщили в пресс-службе. Подрядчику необходимо сделать развязку на площади Гайдара с кольцевым движением, чтобы связать в единую сеть новую улицу Строителей и тоннель улице Углеуральской. Это будет первый этап строительства третьего моста из шести. Финансирование первого этапа выделено из регионального бюджета, на остальные будут привлечены средства из других источников. Всего на строительство моста потребуется 65 млрд рублей. Ранее стало известно, что третий мост через Каму будет расположен в створах улиц Крисанова и Окулова на левом берегу и на улице Борцов Революции на правом. Строительство планируют завершить в 2027 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Перми подвели итоги конкурса на строительство третьего моста через Каму. Победителем признали АО «Уралдомстрой», сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. «В ближайшее время будет подписан контракт на строительство. Работы начнутся в июне этого года и завершатся летом 2025 года», — сообщили в пресс-службе. Подрядчику необходимо сделать развязку на площади Гайдара с кольцевым движением, чтобы связать в единую сеть новую улицу Строителей и тоннель улице Углеуральской. Это будет первый этап строительства третьего моста из шести. Финансирование первого этапа выделено из регионального бюджета, на остальные будут привлечены средства из других источников. Всего на строительство моста потребуется 65 млрд рублей. Ранее стало известно, что третий мост через Каму будет расположен в створах улиц Крисанова и Окулова на левом берегу и на улице Борцов Революции на правом. Строительство планируют завершить в 2027 году.