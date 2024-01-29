В Перми строительство третьего моста через Каму подорожало на треть

30 января 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Пермяки давно ждут новый мост через Каму Фото: Сергей Русанов © URA.RU По последним данным Главгосэкспертизы, строительство третьего моста через Каму в Перми обойдется 65 млрд рублей. Еще год назад цена составляла менее 44 млрд. «Согласно заключению Главгосэкспертизы, стоимость строительства третьего моста в Перми составит 65 млрд рублей. Год назад оценочная стоимость составляла 43,6 млрд рублей», — пишет РБК со ссылкой на данные министерства транспорта Пермского края. Ранее сообщалось, что власти планируют начать стройку в 2024 году. Все проектные работы завершились еще в 2023. Осенью о планах строительства моста губернатор Дмитрий Махонин рассказывал президенту РФ Владимиру Путину.

По последним данным Главгосэкспертизы, строительство третьего моста через Каму в Перми обойдется 65 млрд рублей. Еще год назад цена составляла менее 44 млрд. «Согласно заключению Главгосэкспертизы, стоимость строительства третьего моста в Перми составит 65 млрд рублей. Год назад оценочная стоимость составляла 43,6 млрд рублей», — пишет РБК со ссылкой на данные министерства транспорта Пермского края. Ранее сообщалось, что власти планируют начать стройку в 2024 году. Все проектные работы завершились еще в 2023. Осенью о планах строительства моста губернатор Дмитрий Махонин рассказывал президенту РФ Владимиру Путину.