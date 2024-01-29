29 января 2024

В Перми строительство третьего моста через Каму подорожало на треть

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, река кама, река кама, коммунальный мост
Пермяки давно ждут новый мост через Каму Фото:

По последним данным Главгосэкспертизы, строительство третьего моста через Каму в Перми обойдется 65 млрд рублей. Еще год назад цена составляла менее 44 млрд.

«Согласно заключению Главгосэкспертизы, стоимость строительства третьего моста в Перми составит 65 млрд рублей. Год назад оценочная стоимость составляла 43,6 млрд рублей», — пишет РБК со ссылкой на данные министерства транспорта Пермского края.

Ранее сообщалось, что власти планируют начать стройку в 2024 году. Все проектные работы завершились еще в 2023. Осенью о планах строительства моста губернатор Дмитрий Махонин рассказывал президенту РФ Владимиру Путину.

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По последним данным Главгосэкспертизы, строительство третьего моста через Каму в Перми обойдется 65 млрд рублей. Еще год назад цена составляла менее 44 млрд. «Согласно заключению Главгосэкспертизы, стоимость строительства третьего моста в Перми составит 65 млрд рублей. Год назад оценочная стоимость составляла 43,6 млрд рублей», — пишет РБК со ссылкой на данные министерства транспорта Пермского края. Ранее сообщалось, что власти планируют начать стройку в 2024 году. Все проектные работы завершились еще в 2023. Осенью о планах строительства моста губернатор Дмитрий Махонин рассказывал президенту РФ Владимиру Путину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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