В Перми строительство третьего моста через Каму подорожало на треть

Пермяки давно ждут новый мост через Каму
По последним данным Главгосэкспертизы, строительство третьего моста через Каму в Перми обойдется 65 млрд рублей. Еще год назад цена составляла менее 44 млрд.
«Согласно заключению Главгосэкспертизы, стоимость строительства третьего моста в Перми составит 65 млрд рублей. Год назад оценочная стоимость составляла 43,6 млрд рублей», — пишет РБК со ссылкой на данные министерства транспорта Пермского края.
Ранее сообщалось, что власти планируют начать стройку в 2024 году. Все проектные работы завершились еще в 2023. Осенью о планах строительства моста губернатор Дмитрий Махонин рассказывал президенту РФ Владимиру Путину.
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