Кремль готовится к инаугурации Путина: что известно о церемонии 7 мая

19 апреля 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

В Кремле готовятся к инаугурации президента РФ Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Инаугурация, или официальное вступление в должность, президента России Владимира Путина состоится 7 мая. Для него церемония будет уже пятой в карьере. В этот день в Кремле соберутся члены действующего правительства РФ, депутаты и сенаторы, судьи Конституционного и Верховного судов, члены Центризбиркома, руководители администрации президента, губернаторы и многие другие приглашенные на церемонию. Инаугурация пройдет в Андреевском (Тронном) зале Большого Кремлевского дворца. Переходный период Согласно статье 82 федерального закона «О выборах президента РФ», вступление в должность избранного главы государства происходит на 30-й день после официального оглашения результатов выборов. В этом году ЦИК РФ утвердил итоги 21 марта. Таким образом переходный период оказался больше, но это не возбраняется. Дело в том, что вступление в должность избранного президента происходит в день окончания срока полномочий действующего главы государства. А это — как раз 7 мая: именно в этот день проходили все церемонии инаугураций, начиная с 2000 года. Сценарий инаугурации: будут нюансы Сценарий церемонии инаугурации президента традиционен — он проходит, согласно утвержденному протоколу. Но в этом году, как сообщил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков, «будут определенные нюансы». Традиционный сценарий выглядит так. Незадолго до полудня Путин отправляется в БКД из своего рабочего кабинета в Сенатском дворце. В 2018 году он проехал по территории Кремля на новинке отечественного автопрома — на «Аурусе», который тогда впервые был представлен публике. У входа во дворец Путина встречает комендант Московского Кремля. Президентский оркестр играет инаугурационную фанфару «Наш президент». Путин поднимается по главной лестнице БКД, ведущей в Георгиевский зал, оттуда — в Александровский зал и далее — в Андреевский, церемониальный, зал. На всем пути президента приветствуют приглашенные гости. Торжественная церемония начинается по традиции в 12 часов. Владимир Путин приносит присягу и обращается с речью к гражданам России. По окончанию обращения президента звучит артиллерийский салют как дань уважения воинов России своему Верховному главнокомандующему. После завершения церемонии инаугурации Путин выходит на Соборную площадь, где приветствует и проводит смотр Президентского полка. Как раз в этот день, 7 мая, полк отметит свой 88 день рождения. Президентская присяга Во время вступления в должность президента Владимир Путин даст присягу, положа правую руку на специальный экземпляр Конституции России. «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — так звучит текст присяги. Он прописан в той же 82-й статье федерального закона. В момент принесения присяги вновь избранный президент считается вступившим в должность. Начинается отсчет срока его полномочий на посту главы государства. Правительство уходит в отставку Действующий состав правительства России в день инаугурации президента сложит свои полномочия, но будет исполнять обязанности вплоть до назначения нового состава. Этого требует статья 117 Конституции РФ. Впервые новый кабмин будет утверждаться, согласно поправкам, внесенным в Основной закон страны в 2020 году. Кандидатуру председателя нового кабмина Владимир Путин, как ожидается, внесет в Госдуму 8 мая. После утверждения парламентом главы правительства будут названы и имена министров, а также станет известна структура нового кабинета министров. Символы президентской власти Главный символ президентской власти в России — штандарт президента РФ. В день инаугурации он будет находиться рядом с главой государства в Андреевском зале. Штандарт утвержден указом первого президента страны Бориса Ельцина 15 февраля 1994 года. Его дизайн разработал художник Евгений Ухналев. Оригинал штандарта постоянно находится в служебном кабинете президента. Дубликаты поднимаются над главной резиденцией главы государства в Кремле (над куполом Сенатского дворца) и над другими резиденциями, когда президент находится в них. Также штандарт устанавливается на автомобилях, на которых передвигается глава государства. Статья по теме Шаймиев, Ковальчук, Кончаловский, Бабкина раскрыли феномен Путина Еще во время церемонии инаугурации используется Знак президента РФ (он будет лежать по левую руку Путина). Это — золотой крест, покрытый с лицевой стороны рубиновой эмалью. В центре его — изображение Герба России, на обороте — медальон, на окружности которого выгравирован девиз «Польза, честь и слава». Крест веточками веточек лаврового венка соединяется с цепью для ношения. Цепь собрана из 17 звеньев, из которых восемь — в виде круглых розеток со словами девиза, девять — в виде Герба РФ. С обратной стороны звеньев цепи на накладках, покрытых белой эмалью, золотыми буквами написано имя каждого президента РФ и год вступления в должность. После инаугурации знак хранится в главной резиденции в Московском Кремле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инаугурация, или официальное вступление в должность, президента России Владимира Путина состоится 7 мая. Для него церемония будет уже пятой в карьере. В этот день в Кремле соберутся члены действующего правительства РФ, депутаты и сенаторы, судьи Конституционного и Верховного судов, члены Центризбиркома, руководители администрации президента, губернаторы и многие другие приглашенные на церемонию. Инаугурация пройдет в Андреевском (Тронном) зале Большого Кремлевского дворца. Согласно статье 82 федерального закона «О выборах президента РФ», вступление в должность избранного главы государства происходит на 30-й день после официального оглашения результатов выборов. В этом году ЦИК РФ утвердил итоги 21 марта. Таким образом переходный период оказался больше, но это не возбраняется. Дело в том, что вступление в должность избранного президента происходит в день окончания срока полномочий действующего главы государства. А это — как раз 7 мая: именно в этот день проходили все церемонии инаугураций, начиная с 2000 года. Сценарий церемонии инаугурации президента традиционен — он проходит, согласно утвержденному протоколу. Но в этом году, как сообщил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков, «будут определенные нюансы». Традиционный сценарий выглядит так. Незадолго до полудня Путин отправляется в БКД из своего рабочего кабинета в Сенатском дворце. В 2018 году он проехал по территории Кремля на новинке отечественного автопрома — на «Аурусе», который тогда впервые был представлен публике. У входа во дворец Путина встречает комендант Московского Кремля. Президентский оркестр играет инаугурационную фанфару «Наш президент». Путин поднимается по главной лестнице БКД, ведущей в Георгиевский зал, оттуда — в Александровский зал и далее — в Андреевский, церемониальный, зал. На всем пути президента приветствуют приглашенные гости. Торжественная церемония начинается по традиции в 12 часов. Владимир Путин приносит присягу и обращается с речью к гражданам России. По окончанию обращения президента звучит артиллерийский салют как дань уважения воинов России своему Верховному главнокомандующему. После завершения церемонии инаугурации Путин выходит на Соборную площадь, где приветствует и проводит смотр Президентского полка. Как раз в этот день, 7 мая, полк отметит свой 88 день рождения. Во время вступления в должность президента Владимир Путин даст присягу, положа правую руку на специальный экземпляр Конституции России. «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — так звучит текст присяги. Он прописан в той же 82-й статье федерального закона. В момент принесения присяги вновь избранный президент считается вступившим в должность. Начинается отсчет срока его полномочий на посту главы государства. Действующий состав правительства России в день инаугурации президента сложит свои полномочия, но будет исполнять обязанности вплоть до назначения нового состава. Этого требует статья 117 Конституции РФ. Впервые новый кабмин будет утверждаться, согласно поправкам, внесенным в Основной закон страны в 2020 году. Кандидатуру председателя нового кабмина Владимир Путин, как ожидается, внесет в Госдуму 8 мая. После утверждения парламентом главы правительства будут названы и имена министров, а также станет известна структура нового кабинета министров. Главный символ президентской власти в России — штандарт президента РФ. В день инаугурации он будет находиться рядом с главой государства в Андреевском зале. Штандарт утвержден указом первого президента страны Бориса Ельцина 15 февраля 1994 года. Его дизайн разработал художник Евгений Ухналев. Оригинал штандарта постоянно находится в служебном кабинете президента. Дубликаты поднимаются над главной резиденцией главы государства в Кремле (над куполом Сенатского дворца) и над другими резиденциями, когда президент находится в них. Также штандарт устанавливается на автомобилях, на которых передвигается глава государства. Еще во время церемонии инаугурации используется Знак президента РФ (он будет лежать по левую руку Путина). Это — золотой крест, покрытый с лицевой стороны рубиновой эмалью. В центре его — изображение Герба России, на обороте — медальон, на окружности которого выгравирован девиз «Польза, честь и слава». Крест веточками веточек лаврового венка соединяется с цепью для ношения. Цепь собрана из 17 звеньев, из которых восемь — в виде круглых розеток со словами девиза, девять — в виде Герба РФ. С обратной стороны звеньев цепи на накладках, покрытых белой эмалью, золотыми буквами написано имя каждого президента РФ и год вступления в должность. После инаугурации знак хранится в главной резиденции в Московском Кремле.