Кремль готовится к инаугурации Путина: что известно о церемонии 7 мая

Инаугурация, или официальное вступление в должность, президента России Владимира Путина состоится 7 мая. Для него церемония будет уже пятой в карьере. В этот день в Кремле соберутся члены действующего правительства РФ, депутаты и сенаторы, судьи Конституционного и Верховного судов, члены Центризбиркома, руководители администрации президента, губернаторы и многие другие приглашенные на церемонию. Инаугурация пройдет в Андреевском (Тронном) зале Большого Кремлевского дворца.
Переходный период
Согласно статье 82 федерального закона «О выборах президента РФ», вступление в должность избранного главы государства происходит на 30-й день после официального оглашения результатов выборов. В этом году ЦИК РФ утвердил итоги 21 марта. Таким образом переходный период оказался больше, но это не возбраняется. Дело в том, что вступление в должность избранного президента происходит в день окончания срока полномочий действующего главы государства. А это — как раз 7 мая: именно в этот день проходили все церемонии инаугураций, начиная с 2000 года.
Сценарий инаугурации: будут нюансы
Сценарий церемонии инаугурации президента традиционен — он проходит, согласно утвержденному протоколу. Но в этом году, как сообщил URA.RU представитель Кремля Дмитрий Песков, «будут определенные нюансы».
Традиционный сценарий выглядит так. Незадолго до полудня Путин отправляется в БКД из своего рабочего кабинета в Сенатском дворце. В 2018 году он проехал по территории Кремля на новинке отечественного автопрома — на «Аурусе», который тогда впервые был представлен публике.
У входа во дворец Путина встречает комендант Московского Кремля. Президентский оркестр играет инаугурационную фанфару «Наш президент». Путин поднимается по главной лестнице БКД, ведущей в Георгиевский зал, оттуда — в Александровский зал и далее — в Андреевский, церемониальный, зал. На всем пути президента приветствуют приглашенные гости.
Торжественная церемония начинается по традиции в 12 часов. Владимир Путин приносит присягу и обращается с речью к гражданам России. По окончанию обращения президента звучит артиллерийский салют как дань уважения воинов России своему Верховному главнокомандующему.
После завершения церемонии инаугурации Путин выходит на Соборную площадь, где приветствует и проводит смотр Президентского полка. Как раз в этот день, 7 мая, полк отметит свой 88 день рождения.
Президентская присяга
Во время вступления в должность президента Владимир Путин даст присягу, положа правую руку на специальный экземпляр Конституции России. «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — так звучит текст присяги. Он прописан в той же 82-й статье федерального закона. В момент принесения присяги вновь избранный президент считается вступившим в должность. Начинается отсчет срока его полномочий на посту главы государства.
Правительство уходит в отставку
Действующий состав правительства России в день инаугурации президента сложит свои полномочия, но будет исполнять обязанности вплоть до назначения нового состава. Этого требует статья 117 Конституции РФ. Впервые новый кабмин будет утверждаться, согласно поправкам, внесенным в Основной закон страны в 2020 году. Кандидатуру председателя нового кабмина Владимир Путин, как ожидается, внесет в Госдуму 8 мая. После утверждения парламентом главы правительства будут названы и имена министров, а также станет известна структура нового кабинета министров.
Символы президентской власти
Главный символ президентской власти в России — штандарт президента РФ. В день инаугурации он будет находиться рядом с главой государства в Андреевском зале. Штандарт утвержден указом первого президента страны Бориса Ельцина 15 февраля 1994 года. Его дизайн разработал художник Евгений Ухналев. Оригинал штандарта постоянно находится в служебном кабинете президента. Дубликаты поднимаются над главной резиденцией главы государства в Кремле (над куполом Сенатского дворца) и над другими резиденциями, когда президент находится в них. Также штандарт устанавливается на автомобилях, на которых передвигается глава государства.
Еще во время церемонии инаугурации используется Знак президента РФ (он будет лежать по левую руку Путина). Это — золотой крест, покрытый с лицевой стороны рубиновой эмалью. В центре его — изображение Герба России, на обороте — медальон, на окружности которого выгравирован девиз «Польза, честь и слава». Крест веточками веточек лаврового венка соединяется с цепью для ношения. Цепь собрана из 17 звеньев, из которых восемь — в виде круглых розеток со словами девиза, девять — в виде Герба РФ. С обратной стороны звеньев цепи на накладках, покрытых белой эмалью, золотыми буквами написано имя каждого президента РФ и год вступления в должность. После инаугурации знак хранится в главной резиденции в Московском Кремле.
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