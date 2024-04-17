Как снижается уровень воды в курганском селе Звериноголовское. Инфографика

В курганском селе Звериноголовское уровень Тобола снижается шестой день подряд

17 апреля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

В курганском селе снижается уровень Тобола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Вода в реке Тобол идет на убыль в районе гидропоста у села Звериноголовское. Об этом говорят данные на сайте курганского ЦГМС. «Сведения о состоянии водных объектов 17 апреля на 8:00. Река Тобол, село Звериноголовское, изменение за сутки — минус 19 см», — говорится на портале курганских синоптиков. Уровень воды снижается в данном пункте в течение шести дней. Фиксация уровня воды в Тоболе у Звериноголовского началась 31 марта — отметка стояла на 274 см. В течение восьми дней Тобол поднялся до 504 см. За три последующих дня вода стремительно преодолела свыше пяти метров и вышла на пиковую отметку 10 м 08 см. Это на 8 см больше ожидавшегося прогноза по уровню в этом году. Начиная с 12 апреля вода в Звериноголовском пошла на спад. За шесть дней уровень Тобола у местного гидропоста снизился на 110 см и составил 8 м 98 см. В настоящее время уровень воды в Звериноголовском меньше, чем в Кургане. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане Тобол поднялся до 919 см. Это рекордный паводок за последние 30 лет. Об уровне воды и других событиях читайте в нашей онлайн-трансляции. В курганском селе Звериноголовское уровень Тобола после пика паводка снизился на 110 см графика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вода в реке Тобол идет на убыль в районе гидропоста у села Звериноголовское. Об этом говорят данные на сайте курганского ЦГМС. «Сведения о состоянии водных объектов 17 апреля на 8:00. Река Тобол, село Звериноголовское, изменение за сутки — минус 19 см», — говорится на портале курганских синоптиков. Уровень воды снижается в данном пункте в течение шести дней. Фиксация уровня воды в Тоболе у Звериноголовского началась 31 марта — отметка стояла на 274 см. В течение восьми дней Тобол поднялся до 504 см. За три последующих дня вода стремительно преодолела свыше пяти метров и вышла на пиковую отметку 10 м 08 см. Это на 8 см больше ожидавшегося прогноза по уровню в этом году. Начиная с 12 апреля вода в Звериноголовском пошла на спад. За шесть дней уровень Тобола у местного гидропоста снизился на 110 см и составил 8 м 98 см. В настоящее время уровень воды в Звериноголовском меньше, чем в Кургане. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане Тобол поднялся до 919 см. Это рекордный паводок за последние 30 лет. Об уровне воды и других событиях читайте в нашей онлайн-трансляции.