Главный организатор «Опорного края» избежал разноса за закрытыми дверями

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Пресс-конференция по викторине «Опорный край». Екатеринбург , третьяков антон
Антон Третьяков — главный куратор масштабного проекта, совпавшего по датам с выборами президента Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

Руководитель оргкомитета свердловской викторины «Опорный край» Антон Третьяков, к которому за последние дни накопились вопросы, избежал критики со стороны губернаторской резиденции. Об этом URA.RU рассказал участник совещания, которое прошло накануне в правительственном санатории «Гранатовая бухта», под руководством политического вице-губернатора Олега Чемезова.

Выступление Третьякова, по данным агентства, длилось около пяти минут из заявленных 30. «Он коротко рассказал о том, что викторина прошла хорошо, поставленные задачи выполнены», — пересказал собеседник. По его словам, «в целом настроение [на совещании] было такое, что претензий к работе Третьякова нет, разные версии, насколько прозрачным было подведение итогов акции, неуместны». Мэрам рекомендовали провести разъяснительную работу со свердловчанами — чтобы те не теряли доверие к таким викторинам.

Викторина проходила 15—17 марта, формально ее приурочили к 90-летию региона. Финальная церемония прошла днем 12 апреля в ККТ «Космос». Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал».

Позднее оказалась, что в списке победителей — водитель «Областной газеты», которую возглавляет Третьяков. А родственник статусной чиновницы из Артемовского выиграл «Москвич». Кроме того, журналисты обратили внимание на несостыковку: трех номеров победителей ранее не было в опубликованных реестрах участников. Третьяков и его штаб фактурных пояснений по теме не давали. Это произошло лишь на пресс-конференции 17 апреля. Больше материалов по теме — в сюжете URA.RU.

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Руководитель оргкомитета свердловской викторины «Опорный край» Антон Третьяков, к которому за последние дни накопились вопросы, избежал критики со стороны губернаторской резиденции. Об этом URA.RU рассказал участник совещания, которое прошло накануне в правительственном санатории «Гранатовая бухта», под руководством политического вице-губернатора Олега Чемезова. Выступление Третьякова, по данным агентства, длилось около пяти минут из заявленных 30. «Он коротко рассказал о том, что викторина прошла хорошо, поставленные задачи выполнены», — пересказал собеседник. По его словам, «в целом настроение [на совещании] было такое, что претензий к работе Третьякова нет, разные версии, насколько прозрачным было подведение итогов акции, неуместны». Мэрам рекомендовали провести разъяснительную работу со свердловчанами — чтобы те не теряли доверие к таким викторинам. Викторина проходила 15—17 марта, формально ее приурочили к 90-летию региона. Финальная церемония прошла днем 12 апреля в ККТ «Космос». Среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Позднее оказалась, что в списке победителей — водитель «Областной газеты», которую возглавляет Третьяков. А родственник статусной чиновницы из Артемовского выиграл «Москвич». Кроме того, журналисты обратили внимание на несостыковку: трех номеров победителей ранее не было в опубликованных реестрах участников. Третьяков и его штаб фактурных пояснений по теме не давали. Это произошло лишь на пресс-конференции 17 апреля. Больше материалов по теме — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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