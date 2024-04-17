Когда победители «Опорного края» заселятся в квартиры и почему смартфоны дешевле заявленного

Организаторы «Опорного края» отвезут призы пенсионерам и больным свердловчанам

17 апреля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Выдача подарков победителям «Опорного края» будет продолжаться до 12 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области К свердловчанам, которые стали победителями викторины «Опорный край», но не могут приехать в Екатеринбург за подарком, поедут волонтеры. Об этом, а также о том, когда обладателям квартир выдадут ключи и почему смартфоны оказались дешевле, чем заявлялось, сопредседатели оргкомитета акции Александр Породнов (Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей) и Андрей Беседин (Уральская торгово-промышленная палата) рассказали на итоговой пресс-конференции. Все ли победители уже позвонили и заявили о выигрыше? Нет. Точное количество тех, кто пришел за выигрышем, будет известно 12 июля — в последний день выдачи призов. Организаторы обратили внимание, что сами они не связываются ни с кем по поводу получения подарков. Делать это необходимо самостоятельно, записавшись по номеру телефона +7 (908) 908-77-48. Что делать тем, кто не может лично забрать подарки? «Понимаем, есть люди возрастные, с ограниченными возможностями здоровья, из отдаленных территорий. Просим сообщать об этом на горячую линию. После 10 мая оргкомитет будет прорабатывать вопрос организации выезда волонтеров в таких случаях. Все делается для людей», — заявил Александр Породнов. Что делать тем, кто не успевает забрать подарок до 12 июля? Все вопросы организаторы будут решать адресно — после 12 июля. Сколько и какие вопросы поступили организаторам? За четыре дня на сайт через раздел «Вопросы-ответы» поступило более тысячи вопросов. 98% из них — о том, как проверить, является ли номер выигрышным. Почему некоторых выигрышных номеров изначально не было в списках на сайте? Всего на сайте не отобразилось три номера, которые по итогу стали выигрышными. Причина — технические особенности. Все номера сразу попадали в базу после регистрации, но информация на сайт выдавалась с небольшим опозданием из-за того, что приходилось вручную вносить корректировки. Некоторые участники отправляли номера с ошибками, некоторые — два СМС с одного номера, чего нельзя было делать. Всего было больше двух тысяч таких ситуаций. «В какой-то момент был разрыв между теми номерами, которые уже попали в базу, и теми, которые не попали в выгрузку на сайт», — пояснил Беседин. При этом любой желающий может проверить генератор случайных чисел, который использовался при определении победителей. Код выложен на отдельном сайте. «Все максимально открыто», — Породнов. На сайте викторины опубликованы фотографии победителей с именами и указанием, какой именно подарок человек получил. Что делать людям, которые приехали за подарком без карточки? Карточка необходима в любом случае. Есть положение, в соответствии с которым обязательным набором для получения является: паспорт, номер телефона и карточка. Можно ее найти и прийти повторно — до 12 июля. Были единичные обращения по потерям карточек. По более ценным подаркам (квартиры, машины, мотоциклы) — проблем не было, у всех был полный комплект документов. Когда победителям выдадут ключи от квартир? На первом этапе победители приходят в пункт выдачи подарков в ТЦ «Мега», там происходит базовое оформление документов. Затем в течение трех дней должен поступить звонок от застройщика с приглашением на дооформление, тогда же и выдаются ключи. Все квартиры — в достроенных жилкомплексах, так что свердловчане могут заселяться сразу. Почему смартфоны из списка призов оказались дешевле, чем заявлялось? «То, что телефоны стали дешевле, это же лучше — организаторам удалось их купить по более низкой цене. Смартфон-то тот же самый, который мы обещали. С точки зрения необходимости уплаты налога — это скорее плюс к нашей работе, а не минус. Не переживайте, меньше придется платить налог, а телефон тот же самый», — успокоил победителей Беседин. Что делать человеку, который не хочет квартиру и машину? Все призы, которые не заберут победители, перейдут в благотворительный фонд. Организаторы отметили, что пока отказов не было. Но, возможно, оставшиеся награды будут разыграны в следующий раз. «Это пока один из вариантов, решение будет приниматься после процедуры выдачи подарков, то есть 12 июля», — отметил Породнов. Что делать тому, у кого нет денег на уплату налога? Свердловчане забрали уже 50% машин и квартир. Вопросов, связанных с трудностью уплаты налогов, пока не возникало, уверяют организаторы. «У вас может появиться недвижимость, которую можно сдать под залог. Но здесь мы ничего не можем рекомендовать, да и не хотелось бы», — поделились собеседники. Оргкомитет будет идти навстречу тем, у кого возникнут проблемы: особенно пожилым и тем, кто живет в отдаленных местностях. Планируется ли снова проводить подобные викторины? «Вопрос нашего креатива. Абсолютно однозначно, этот опыт — позитивный. Такого мы еще не делали, мы проходили этот путь вместе со всей командой организаторов и исполнителей. Все отнеслись с позитивом. <…> Мы будем продолжать. И спасибо большое за поддержку инициативы социально ответственным предприятиям Свердловской области — это во многом благодаря им, так как они выступили благотворителями в данном проекте», — заключил Породнов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К свердловчанам, которые стали победителями викторины «Опорный край», но не могут приехать в Екатеринбург за подарком, поедут волонтеры. Об этом, а также о том, когда обладателям квартир выдадут ключи и почему смартфоны оказались дешевле, чем заявлялось, сопредседатели оргкомитета акции Александр Породнов (Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей) и Андрей Беседин (Уральская торгово-промышленная палата) рассказали на итоговой пресс-конференции. Нет. Точное количество тех, кто пришел за выигрышем, будет известно 12 июля — в последний день выдачи призов. Организаторы обратили внимание, что сами они не связываются ни с кем по поводу получения подарков. Делать это необходимо самостоятельно, записавшись по номеру телефона +7 (908) 908-77-48. «Понимаем, есть люди возрастные, с ограниченными возможностями здоровья, из отдаленных территорий. Просим сообщать об этом на горячую линию. После 10 мая оргкомитет будет прорабатывать вопрос организации выезда волонтеров в таких случаях. Все делается для людей», — заявил Александр Породнов. Все вопросы организаторы будут решать адресно — после 12 июля. За четыре дня на сайт через раздел «Вопросы-ответы» поступило более тысячи вопросов. 98% из них — о том, как проверить, является ли номер выигрышным. Всего на сайте не отобразилось три номера, которые по итогу стали выигрышными. Причина — технические особенности. Все номера сразу попадали в базу после регистрации, но информация на сайт выдавалась с небольшим опозданием из-за того, что приходилось вручную вносить корректировки. Некоторые участники отправляли номера с ошибками, некоторые — два СМС с одного номера, чего нельзя было делать. Всего было больше двух тысяч таких ситуаций. «В какой-то момент был разрыв между теми номерами, которые уже попали в базу, и теми, которые не попали в выгрузку на сайт», — пояснил Беседин. При этом любой желающий может проверить генератор случайных чисел, который использовался при определении победителей. Код выложен на отдельном сайте. «Все максимально открыто», — Породнов. На сайте викторины опубликованы фотографии победителей с именами и указанием, какой именно подарок человек получил. Карточка необходима в любом случае. Есть положение, в соответствии с которым обязательным набором для получения является: паспорт, номер телефона и карточка. Можно ее найти и прийти повторно — до 12 июля. Были единичные обращения по потерям карточек. По более ценным подаркам (квартиры, машины, мотоциклы) — проблем не было, у всех был полный комплект документов. На первом этапе победители приходят в пункт выдачи подарков в ТЦ «Мега», там происходит базовое оформление документов. Затем в течение трех дней должен поступить звонок от застройщика с приглашением на дооформление, тогда же и выдаются ключи. Все квартиры — в достроенных жилкомплексах, так что свердловчане могут заселяться сразу. «То, что телефоны стали дешевле, это же лучше — организаторам удалось их купить по более низкой цене. Смартфон-то тот же самый, который мы обещали. С точки зрения необходимости уплаты налога — это скорее плюс к нашей работе, а не минус. Не переживайте, меньше придется платить налог, а телефон тот же самый», — успокоил победителей Беседин. Все призы, которые не заберут победители, перейдут в благотворительный фонд. Организаторы отметили, что пока отказов не было. Но, возможно, оставшиеся награды будут разыграны в следующий раз. «Это пока один из вариантов, решение будет приниматься после процедуры выдачи подарков, то есть 12 июля», — отметил Породнов. Свердловчане забрали уже 50% машин и квартир. Вопросов, связанных с трудностью уплаты налогов, пока не возникало, уверяют организаторы. «У вас может появиться недвижимость, которую можно сдать под залог. Но здесь мы ничего не можем рекомендовать, да и не хотелось бы», — поделились собеседники. Оргкомитет будет идти навстречу тем, у кого возникнут проблемы: особенно пожилым и тем, кто живет в отдаленных местностях. «Вопрос нашего креатива. Абсолютно однозначно, этот опыт — позитивный. Такого мы еще не делали, мы проходили этот путь вместе со всей командой организаторов и исполнителей. Все отнеслись с позитивом. <…> Мы будем продолжать. И спасибо большое за поддержку инициативы социально ответственным предприятиям Свердловской области — это во многом благодаря им, так как они выступили благотворителями в данном проекте», — заключил Породнов.