Автомобилисты продолжают попадать в ловушки на дорогах ЯНАО, несмотря на предупреждения

Автомобилисты продолжают попадать в ловушки на дорогах ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели продолжают вызволять людей из снежного плена на дорогах в ЯНАО Фото:

Ямальские спасатели продолжают эвакуировать автомобилистов, застревающих на окружных трассах. О спасении людей на трассе Салехард — Надым рассказали в официальном telegram-канале департамента гражданской защиты ЯНАО.

«Из-за с плохих метеоусловий, автомобили попали в снежный плен. Спасатели на вездеходах ТРЭКОл и Бурлак эвакуировали в город Салехард 10 ямальцев. Медицинская помощь гражданам не понадобилась», — говорится в сообщении.

В настоящее время в сторону Салехарда движется колонна со спасателями и снегоуборочной техникой. Экстренные службы эвакуируют всех, кто мог остаться на небезопасных участках окружных дорог. Жителей настоятельно просят не выезжать на закрытые зимники и не создавать очереди вблизи КПП. Если жизни угрожает опасность, следует звонить по номерам экстренных служб: 112,101,102,103.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал ямальцев не покидать населенные пункты из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее URA.RU сообщало о спасании людей, застрявших в снегах на трассе Салехард — Аксарка.

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Ямальские спасатели продолжают эвакуировать автомобилистов, застревающих на окружных трассах. О спасении людей на трассе Салехард — Надым рассказали в официальном telegram-канале департамента гражданской защиты ЯНАО. «Из-за с плохих метеоусловий, автомобили попали в снежный плен. Спасатели на вездеходах ТРЭКОл и Бурлак эвакуировали в город Салехард 10 ямальцев. Медицинская помощь гражданам не понадобилась», — говорится в сообщении. В настоящее время в сторону Салехарда движется колонна со спасателями и снегоуборочной техникой. Экстренные службы эвакуируют всех, кто мог остаться на небезопасных участках окружных дорог. Жителей настоятельно просят не выезжать на закрытые зимники и не создавать очереди вблизи КПП. Если жизни угрожает опасность, следует звонить по номерам экстренных служб: 112,101,102,103. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов призвал ямальцев не покидать населенные пункты из-за неблагоприятных погодных условий. Ранее URA.RU сообщало о спасании людей, застрявших в снегах на трассе Салехард — Аксарка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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