Банкрот «Роснано» намерено погасить обязательства из собственных средств

17 апреля 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

«Роснано» также планирует реструктурировать облигации, срок погашения которых наступит в ноябре 2025 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU АО «Роснано» планирует использовать собственные средства для выполнения обязательств по облигациям, включая «дальние» выпуски, заявил представитель компании. При этом собственных средств компания не имеет, за них считаются средства с государственных счетов, которые поступают «Роснано». Однако после сообщений о риске банкротства осенью, «Роснано» смогло расплатиться по бондам, укрепив свои финансовые позиции. «Несмотря на то что „дальние“ облигации (март 2028 года) обеспечены госгарантиями, мы намерены обслуживать их, то есть выплачивать купонные платежи и погасить номинальную стоимость самостоятельно за счет управления оставшимся портфелем активов», — передает ТАСС слова представителя «Роснано». Компания также рассматривает возможность реструктуризации облигаций с ближайшим сроком погашения в ноябре 2025 года. Компания долгое время подвергалась критике за неэффективное использование средств и убыточные проекты. Вложения в них осуществлялись за счет кредитных ресурсов, что привело к накоплению долгов. В конце 2021 года Мосбиржа приостановила торги облигациями компании из-за вопросов по ее долгам. Общий объем обязательств «Роснано» на тот момент достиг 148 млрд рублей, включая 108 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями. Группа стремилась к реструктуризации долгов и подала претензии к банкам о признании кредитных договоров недействительными. В 2022 году рассматривалась возможность ликвидации «Роснано». Новый руководитель группы Сергей Куликов инициировал проверку деятельности компании за период, когда ей управлял Анатолий Чубайс, и обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы работы с кредиторами. Осенью 2023 года «Роснано» сообщило о риске банкротства, вызванного необходимостью погашения кредиторской задолженности до конца года. Тем не менее в ноябре и декабре компания смогла погасить часть купонных выплат, при этом часть средств на эти цели была получена от Минфина. В феврале 2024 года «Роснано» подало иск о признании фактов, имеющих юридическое значение. Компания стремится признать факт переоценки своих обязательств в 2017 году, что привело к увеличению задолженности и ухудшению финансового состояния. На данный момент Арбитражный суд Москвы удовлетворил один из исков АО «Роснано». Согласно ему, судебное заседание пройдет в закрытом формате. Это связано с материалами дела, в которых находятся документы под грифом «Для служебного пользования». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

АО «Роснано» планирует использовать собственные средства для выполнения обязательств по облигациям, включая «дальние» выпуски, заявил представитель компании. При этом собственных средств компания не имеет, за них считаются средства с государственных счетов, которые поступают «Роснано». Однако после сообщений о риске банкротства осенью, «Роснано» смогло расплатиться по бондам, укрепив свои финансовые позиции. «Несмотря на то что „дальние“ облигации (март 2028 года) обеспечены госгарантиями, мы намерены обслуживать их, то есть выплачивать купонные платежи и погасить номинальную стоимость самостоятельно за счет управления оставшимся портфелем активов», — передает ТАСС слова представителя «Роснано». Компания также рассматривает возможность реструктуризации облигаций с ближайшим сроком погашения в ноябре 2025 года. Компания долгое время подвергалась критике за неэффективное использование средств и убыточные проекты. Вложения в них осуществлялись за счет кредитных ресурсов, что привело к накоплению долгов. В конце 2021 года Мосбиржа приостановила торги облигациями компании из-за вопросов по ее долгам. Общий объем обязательств «Роснано» на тот момент достиг 148 млрд рублей, включая 108 млрд рублей, обеспеченных государственными гарантиями. Группа стремилась к реструктуризации долгов и подала претензии к банкам о признании кредитных договоров недействительными. В 2022 году рассматривалась возможность ликвидации «Роснано». Новый руководитель группы Сергей Куликов инициировал проверку деятельности компании за период, когда ей управлял Анатолий Чубайс, и обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы работы с кредиторами. Осенью 2023 года «Роснано» сообщило о риске банкротства, вызванного необходимостью погашения кредиторской задолженности до конца года. Тем не менее в ноябре и декабре компания смогла погасить часть купонных выплат, при этом часть средств на эти цели была получена от Минфина. В феврале 2024 года «Роснано» подало иск о признании фактов, имеющих юридическое значение. Компания стремится признать факт переоценки своих обязательств в 2017 году, что привело к увеличению задолженности и ухудшению финансового состояния. На данный момент Арбитражный суд Москвы удовлетворил один из исков АО «Роснано». Согласно ему, судебное заседание пройдет в закрытом формате. Это связано с материалами дела, в которых находятся документы под грифом «Для служебного пользования».