Врач рассказал о причинах боли в спине у людей в возрасте

Врач-невролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Светлана Кузнецова рассказала о причинах боли в спине у людей в возрасте. По ее словам, болевой синдром может быть следствием различных заболеваний нервной системы, воспалительных процессов или патологии внутренних органов.
«Боли в спине и пояснице — распространенный симптом у людей в возрасте. Это может быть следствием заболеваний нервной системы, патологии органов, нарушение кровообращения, дегенеративных изменений, травм или врожденных аномалий. Только квалифицированный врач сможет определить причину», — передает мнение Кузнецовой издание «Аргументы и факты».
При этом невролог отмечает, что не только пожилые сталкиваются с подобными симптомами. У многих пациентов боли в спине начинаются после 30 лет. В этой ситуации Кузнецова категорически не рекомендует заниматься самолечением и использовать какие-либо мази и лекарства без назначения врача.
По словам медика, после установки диагноза, лечение недуга включает прием противовоспалительных и обезболивающих препаратов. Также сеансы физиотерапии, массаж и мануальная терапия могут улучшить кровообращение и снять мышечные блоки. В крайних случаях врач назначает хирургическое вмешательство.
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