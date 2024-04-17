17 апреля 2024

Врач рассказал о причинах боли в спине у людей в возрасте

Невролог Кузнецова: боли в спине провоцируют заболевания нервной системы
© Служба новостей «URA.RU»
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При болях в спине следует обратится к терапевту Фото:

Врач-невролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Светлана Кузнецова рассказала о причинах боли в спине у людей в возрасте. По ее словам, болевой синдром может быть следствием различных заболеваний нервной системы, воспалительных процессов или патологии внутренних органов.

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«Боли в спине и пояснице — распространенный симптом у людей в возрасте. Это может быть следствием заболеваний нервной системы, патологии органов, нарушение кровообращения, дегенеративных изменений, травм или врожденных аномалий. Только квалифицированный врач сможет определить причину», — передает мнение Кузнецовой издание «Аргументы и факты».

При этом невролог отмечает, что не только пожилые сталкиваются с подобными симптомами. У многих пациентов боли в спине начинаются после 30 лет. В этой ситуации Кузнецова категорически не рекомендует заниматься самолечением и использовать какие-либо мази и лекарства без назначения врача.

По словам медика, после установки диагноза, лечение недуга включает прием противовоспалительных и обезболивающих препаратов. Также сеансы физиотерапии, массаж и мануальная терапия могут улучшить кровообращение и снять мышечные блоки. В крайних случаях врач назначает хирургическое вмешательство.

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Врач-невролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Светлана Кузнецова рассказала о причинах боли в спине у людей в возрасте. По ее словам, болевой синдром может быть следствием различных заболеваний нервной системы, воспалительных процессов или патологии внутренних органов. «Боли в спине и пояснице — распространенный симптом у людей в возрасте. Это может быть следствием заболеваний нервной системы, патологии органов, нарушение кровообращения, дегенеративных изменений, травм или врожденных аномалий. Только квалифицированный врач сможет определить причину», — передает мнение Кузнецовой издание «Аргументы и факты». При этом невролог отмечает, что не только пожилые сталкиваются с подобными симптомами. У многих пациентов боли в спине начинаются после 30 лет. В этой ситуации Кузнецова категорически не рекомендует заниматься самолечением и использовать какие-либо мази и лекарства без назначения врача. По словам медика, после установки диагноза, лечение недуга включает прием противовоспалительных и обезболивающих препаратов. Также сеансы физиотерапии, массаж и мануальная терапия могут улучшить кровообращение и снять мышечные блоки. В крайних случаях врач назначает хирургическое вмешательство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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