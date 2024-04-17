Врач рассказал о причинах боли в спине у людей в возрасте

Невролог Кузнецова: боли в спине провоцируют заболевания нервной системы

18 апреля 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

При болях в спине следует обратится к терапевту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врач-невролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Светлана Кузнецова рассказала о причинах боли в спине у людей в возрасте. По ее словам, болевой синдром может быть следствием различных заболеваний нервной системы, воспалительных процессов или патологии внутренних органов. Новость по теме О каких заболеваниях говорит боль в спине и пояснице «Боли в спине и пояснице — распространенный симптом у людей в возрасте. Это может быть следствием заболеваний нервной системы, патологии органов, нарушение кровообращения, дегенеративных изменений, травм или врожденных аномалий. Только квалифицированный врач сможет определить причину», — передает мнение Кузнецовой издание «Аргументы и факты». При этом невролог отмечает, что не только пожилые сталкиваются с подобными симптомами. У многих пациентов боли в спине начинаются после 30 лет. В этой ситуации Кузнецова категорически не рекомендует заниматься самолечением и использовать какие-либо мази и лекарства без назначения врача. По словам медика, после установки диагноза, лечение недуга включает прием противовоспалительных и обезболивающих препаратов. Также сеансы физиотерапии, массаж и мануальная терапия могут улучшить кровообращение и снять мышечные блоки. В крайних случаях врач назначает хирургическое вмешательство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врач-невролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Светлана Кузнецова рассказала о причинах боли в спине у людей в возрасте. По ее словам, болевой синдром может быть следствием различных заболеваний нервной системы, воспалительных процессов или патологии внутренних органов. «Боли в спине и пояснице — распространенный симптом у людей в возрасте. Это может быть следствием заболеваний нервной системы, патологии органов, нарушение кровообращения, дегенеративных изменений, травм или врожденных аномалий. Только квалифицированный врач сможет определить причину», — передает мнение Кузнецовой издание «Аргументы и факты». При этом невролог отмечает, что не только пожилые сталкиваются с подобными симптомами. У многих пациентов боли в спине начинаются после 30 лет. В этой ситуации Кузнецова категорически не рекомендует заниматься самолечением и использовать какие-либо мази и лекарства без назначения врача. По словам медика, после установки диагноза, лечение недуга включает прием противовоспалительных и обезболивающих препаратов. Также сеансы физиотерапии, массаж и мануальная терапия могут улучшить кровообращение и снять мышечные блоки. В крайних случаях врач назначает хирургическое вмешательство.