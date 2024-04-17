Уровень воды в Тоболе в Кургане попал в топ-3 самых сильных наводнений

Уровень воды в Тоболе составляет 948 сантиметров

18 апреля 2024 в 02:36 Размер текста - 17 +

Уровень воды вырос на пять сантиметров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Тоболе в районе Кургана поднялся на пять сантиметров за четыре часа и составил 948 сантиметров. данные приведены на интерактивной карте «Паводок 2024». Ранее он составлял 943 сантиметра. «Пункт гидропоста: город Курган. Река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 02:00: 948 сантиметров», — указано на карте. Топовые уровни Тобола: 1006 сантиметров (1994 год) и 916 сантиметров (1957 год). За последние сутки уровень вырос на 1,6 метра. Вода продолжает прибывать в микрорайонах и СНТ Кургана, а в Вороновке топит подвесной мост. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана поднялся на пять сантиметров за четыре часа и составил 948 сантиметров. данные приведены на интерактивной карте «Паводок 2024». Ранее он составлял 943 сантиметра. «Пункт гидропоста: город Курган. Река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 02:00: 948 сантиметров», — указано на карте. Топовые уровни Тобола: 1006 сантиметров (1994 год) и 916 сантиметров (1957 год). За последние сутки уровень вырос на 1,6 метра. Вода продолжает прибывать в микрорайонах и СНТ Кургана, а в Вороновке топит подвесной мост. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.