17 апреля 2024

Уровень воды в Тоболе в Кургане попал в топ-3 самых сильных наводнений

Уровень воды в Тоболе составляет 948 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Затопление, разное. Курганская область
Уровень воды вырос на пять сантиметров Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана поднялся на пять сантиметров за четыре часа и составил 948 сантиметров. данные приведены на интерактивной карте «Паводок 2024». Ранее он составлял 943 сантиметра.

«Пункт гидропоста: город Курган. Река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 02:00: 948 сантиметров», — указано на карте. Топовые уровни Тобола: 1006 сантиметров (1994 год) и 916 сантиметров (1957 год).

За последние сутки уровень вырос на 1,6 метра. Вода продолжает прибывать в микрорайонах и СНТ Кургана, а в Вороновке топит подвесной мост. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Уровень воды в Тоболе в районе Кургана поднялся на пять сантиметров за четыре часа и составил 948 сантиметров. данные приведены на интерактивной карте «Паводок 2024». Ранее он составлял 943 сантиметра. «Пункт гидропоста: город Курган. Река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 02:00: 948 сантиметров», — указано на карте. Топовые уровни Тобола: 1006 сантиметров (1994 год) и 916 сантиметров (1957 год). За последние сутки уровень вырос на 1,6 метра. Вода продолжает прибывать в микрорайонах и СНТ Кургана, а в Вороновке топит подвесной мост. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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