Уровень воды в Тоболе в Кургане попал в топ-3 самых сильных наводнений

Уровень воды вырос на пять сантиметров
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана поднялся на пять сантиметров за четыре часа и составил 948 сантиметров. данные приведены на интерактивной карте «Паводок 2024». Ранее он составлял 943 сантиметра.
«Пункт гидропоста: город Курган. Река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 02:00: 948 сантиметров», — указано на карте. Топовые уровни Тобола: 1006 сантиметров (1994 год) и 916 сантиметров (1957 год).
За последние сутки уровень вырос на 1,6 метра. Вода продолжает прибывать в микрорайонах и СНТ Кургана, а в Вороновке топит подвесной мост. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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