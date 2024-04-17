17 апреля 2024

Автоксперты подсчитали стоимость подготовки машины к лету

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2014. Пресс-день. Екатеринбург, ваз, лада ларгус, lada
Стоимость автоуслуг вырастет Фото:

Снег на дорогах практически растаял, это значит, что настала пора готовить автомобиль к летнему сезону. Сколько в этом году будет стоить этот комплекс процедур подсчитали эксперты «Авито».

«Комплексная подготовка автомобиля к летней эксплуатации в России обойдется минимум в 21,8 тыс. рублей. Базовый минимум без тюнинга, полировки и химчистки составит порядка 12,3 тыс. рублей», — рассказали эксперты «Известиям».

По итогам I квартала 2024 года спрос на автоуслуги повысился на 27% относительно аналогичного периода в 2023 году. В связи с этим предложений по предоставлению этих услуг стало больше.

О снижении количества выпускаемых отечественных автомобилей на 50% ранее писало агентство «Национальная служба новостей». Это связано с поступлением большого количества китайских авто на российский рынок. Ради поддержки отечественного автопрома, могут повысить утильсбор.

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Снег на дорогах практически растаял, это значит, что настала пора готовить автомобиль к летнему сезону. Сколько в этом году будет стоить этот комплекс процедур подсчитали эксперты «Авито». «Комплексная подготовка автомобиля к летней эксплуатации в России обойдется минимум в 21,8 тыс. рублей. Базовый минимум без тюнинга, полировки и химчистки составит порядка 12,3 тыс. рублей», — рассказали эксперты «Известиям». По итогам I квартала 2024 года спрос на автоуслуги повысился на 27% относительно аналогичного периода в 2023 году. В связи с этим предложений по предоставлению этих услуг стало больше. О снижении количества выпускаемых отечественных автомобилей на 50% ранее писало агентство «Национальная служба новостей». Это связано с поступлением большого количества китайских авто на российский рынок. Ради поддержки отечественного автопрома, могут повысить утильсбор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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