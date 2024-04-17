Автоксперты подсчитали стоимость подготовки машины к лету

Снег на дорогах практически растаял, это значит, что настала пора готовить автомобиль к летнему сезону. Сколько в этом году будет стоить этот комплекс процедур подсчитали эксперты «Авито».
«Комплексная подготовка автомобиля к летней эксплуатации в России обойдется минимум в 21,8 тыс. рублей. Базовый минимум без тюнинга, полировки и химчистки составит порядка 12,3 тыс. рублей», — рассказали эксперты «Известиям».
По итогам I квартала 2024 года спрос на автоуслуги повысился на 27% относительно аналогичного периода в 2023 году. В связи с этим предложений по предоставлению этих услуг стало больше.
О снижении количества выпускаемых отечественных автомобилей на 50% ранее писало агентство «Национальная служба новостей». Это связано с поступлением большого количества китайских авто на российский рынок. Ради поддержки отечественного автопрома, могут повысить утильсбор.
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