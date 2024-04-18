ВСУ всю ночь и утро пытались атаковать регионы РФ дронами: главное к 18 апреля

Губернатор Гладков: на подлете к Белгороду сбита 21 воздушная цель

18 апреля 2024 в 06:41 Размер текста - 17 +

Женщина пострадала в поселке Разумное Белгородской области в результате атаки БПЛА Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 18 апреля сразу три региона России подверглись атакам дронов ВСУ: Воронежская, Ростовская, Белгородская. В частности, на подлете к Белгороду сбита 21 воздушная цель. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к утру. В Белгородской области уничтожили 21 воздушную цель Система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, в поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением левой стопы. Позже в регионе объявили отбой ракетной опасности и опасности атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщили в городской администрации. В Ростовской области за ночь сбили три беспилотника Система противовоздушной обороны уничтожила три БПЛА над Ростовской областью. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Голубев. Как утверждает региональный глава, попытка атаки была пресечена в районе Каменска-Шахтинского ночью. По его словам, дроны сбили около 2:00 (мск). С начала 2024 года подразделения ПВО уничтожили над Ростовской областью около 100 воздушных целей. Власти Таганрога последний раз 10 апреля предупреждали об угрозе атаки БПЛА, в городе работали сирены. В Воронеже дрон ВСУ вызвал пожар на промышленном объекте В Воронеже загорелся склад пиломатериалов и станков из-за украинского дрона, сообщили в МЧС области. По уточненным данным, после подавления украинского БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Воронежем пострадала женщина 1956 года рождения, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Сейчас, женщина находится под наблюдением врачей. Пожар в ангаре в Воронеже, где горели пиломатериалы и станки, ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по региону. Возгорание достигло около 200 квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 18 апреля сразу три региона России подверглись атакам дронов ВСУ: Воронежская, Ростовская, Белгородская. В частности, на подлете к Белгороду сбита 21 воздушная цель. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к утру. Система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, в поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен. Пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением левой стопы. Позже в регионе объявили отбой ракетной опасности и опасности атаки БПЛА в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщили в городской администрации. Система противовоздушной обороны уничтожила три БПЛА над Ростовской областью. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Голубев. Как утверждает региональный глава, попытка атаки была пресечена в районе Каменска-Шахтинского ночью. По его словам, дроны сбили около 2:00 (мск). С начала 2024 года подразделения ПВО уничтожили над Ростовской областью около 100 воздушных целей. Власти Таганрога последний раз 10 апреля предупреждали об угрозе атаки БПЛА, в городе работали сирены. В Воронеже загорелся склад пиломатериалов и станков из-за украинского дрона, сообщили в МЧС области. По уточненным данным, после подавления украинского БПЛА с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Воронежем пострадала женщина 1956 года рождения, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Сейчас, женщина находится под наблюдением врачей. Пожар в ангаре в Воронеже, где горели пиломатериалы и станки, ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по региону. Возгорание достигло около 200 квадратных метров.