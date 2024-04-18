Минобороны отчиталось об отражении 39 атак ВСУ

18 апреля 2024 в 09:17 Размер текста - 17 +

За ночь ПВО РФ отразили 39 вражеских атак, уточнили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью ВСУ пытались атаковать российские территории при помощи ракет «Точки У», РСЗО Вампир» и беспилотников. Всего средства противовоздушной обороны РФ отразили 39 вражеских ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО сбиты две ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и две малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА уничтожены над Ростовской областью. Также перехвачен один БПЛА и уничтожены три воздушных шара над Воронежской областью», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Этой ночью атаке подвергались несколько российских регионов, причем не только приграничные. В частности, сообщалось об ударах по Белгородской, Ростовской и Воронежской областям. Киев использовал при атаке не только беспилотники, но и ракеты. URA.RU рассказывало подробнее о ночной атаке в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночью ВСУ пытались атаковать российские территории при помощи ракет «Точки У», РСЗО Вампир» и беспилотников. Всего средства противовоздушной обороны РФ отразили 39 вражеских ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО сбиты две ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и две малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА уничтожены над Ростовской областью. Также перехвачен один БПЛА и уничтожены три воздушных шара над Воронежской областью», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Этой ночью атаке подвергались несколько российских регионов, причем не только приграничные. В частности, сообщалось об ударах по Белгородской, Ростовской и Воронежской областям. Киев использовал при атаке не только беспилотники, но и ракеты. URA.RU рассказывало подробнее о ночной атаке в отдельном материале.