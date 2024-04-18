Минобороны отчиталось об отражении 39 атак ВСУ

Ночью ВСУ пытались атаковать российские территории при помощи ракет «Точки У», РСЗО Вампир» и беспилотников. Всего средства противовоздушной обороны РФ отразили 39 вражеских ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО сбиты две ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и две малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА уничтожены над Ростовской областью. Также перехвачен один БПЛА и уничтожены три воздушных шара над Воронежской областью», — подчеркнули в российском военном ведомстве.
Этой ночью атаке подвергались несколько российских регионов, причем не только приграничные. В частности, сообщалось об ударах по Белгородской, Ростовской и Воронежской областям. Киев использовал при атаке не только беспилотники, но и ракеты. URA.RU рассказывало подробнее о ночной атаке в отдельном материале.
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