Минобороны отчиталось об отражении 39 атак ВСУ

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, пушка, пво, панцирь,  stock
За ночь ПВО РФ отразили 39 вражеских атак, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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Ночью ВСУ пытались атаковать российские территории при помощи ракет «Точки У», РСЗО Вампир» и беспилотников. Всего средства противовоздушной обороны РФ отразили 39 вражеских ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты две ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и две малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА уничтожены над Ростовской областью. Также перехвачен один БПЛА и уничтожены три воздушных шара над Воронежской областью», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Этой ночью атаке подвергались несколько российских регионов, причем не только приграничные. В частности, сообщалось об ударах по Белгородской, Ростовской и Воронежской областям. Киев использовал при атаке не только беспилотники, но и ракеты. URA.RU рассказывало подробнее о ночной атаке в отдельном материале.

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Ночью ВСУ пытались атаковать российские территории при помощи ракет «Точки У», РСЗО Вампир» и беспилотников. Всего средства противовоздушной обороны РФ отразили 39 вражеских ракет. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами ПВО сбиты две ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 БПЛА и две малоразмерных воздушных шара были уничтожены над территорией Белгородской области, три БПЛА уничтожены над Ростовской областью. Также перехвачен один БПЛА и уничтожены три воздушных шара над Воронежской областью», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Этой ночью атаке подвергались несколько российских регионов, причем не только приграничные. В частности, сообщалось об ударах по Белгородской, Ростовской и Воронежской областям. Киев использовал при атаке не только беспилотники, но и ракеты. URA.RU рассказывало подробнее о ночной атаке в отдельном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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