Подпольщики сообщили об ударе ФАБ по артиллерии ВСУ, обстреливавшей Каховку

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Украинские артиллеристы обстреливали мирное население Каховки, заявил Лебедев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска нанесли удар авиабомбами ФАБ по расположению артиллеристов, обстреливавших мирное население Каховки. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В город Берислав, на окраину, прилетел ФАБ. <…> [ВСУ] начали обстреливать Каховку, убивая мирное население. Прилет был по расположению артиллерии и артиллеристов», — сообщил Сергей Лебедев, передает РИА Новости. По его словам, погибли порядка 30 украинских бойцов.

Также, добавил Лебедев, удары были нанесены по подконтрольным Украине Ивановке, Новотягинке, Змиевке. В результате ударов был поражен личный состав ВСУ, заключил подпольщик.

Ранее сообщалось, что армия РФ нанесла удар по Ивано-Франковску. После в подполье заявили, что удар пришелся на расположение ВСУ.

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Российские войска нанесли удар авиабомбами ФАБ по расположению артиллеристов, обстреливавших мирное население Каховки. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В город Берислав, на окраину, прилетел ФАБ. <…> [ВСУ] начали обстреливать Каховку, убивая мирное население. Прилет был по расположению артиллерии и артиллеристов», — сообщил Сергей Лебедев, передает РИА Новости. По его словам, погибли порядка 30 украинских бойцов. Также, добавил Лебедев, удары были нанесены по подконтрольным Украине Ивановке, Новотягинке, Змиевке. В результате ударов был поражен личный состав ВСУ, заключил подпольщик. Ранее сообщалось, что армия РФ нанесла удар по Ивано-Франковску. После в подполье заявили, что удар пришелся на расположение ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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