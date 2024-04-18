ВС РФ уничтожили расположение военных в Ивано-Франковске

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Один из трех прилетов в Ивано-Франковске попал в расположение ВСУ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России ударила по расположению военных в Ивано-Франковске. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных», — передает слова Сергея Лебедева РИА Новости. Отмечается, что на месте удара находится множество карет скорой помощи, кварталы рядом оцеплены.

Ранее военкоры сообщали, что ВС РФ уничтожили гостиницу с боевиками ВСУ и генералом в Чернигове. Украинское МЧС отметило ювелирный удар армии России.

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Армия России ударила по расположению военных в Ивано-Франковске. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных», — передает слова Сергея Лебедева РИА Новости. Отмечается, что на месте удара находится множество карет скорой помощи, кварталы рядом оцеплены. Ранее военкоры сообщали, что ВС РФ уничтожили гостиницу с боевиками ВСУ и генералом в Чернигове. Украинское МЧС отметило ювелирный удар армии России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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