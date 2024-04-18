ВС РФ уничтожили расположение военных в Ивано-Франковске

Один из трех прилетов в Ивано-Франковске попал в расположение ВСУ (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России ударила по расположению военных в Ивано-Франковске. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных», — передает слова Сергея Лебедева РИА Новости. Отмечается, что на месте удара находится множество карет скорой помощи, кварталы рядом оцеплены.
Ранее военкоры сообщали, что ВС РФ уничтожили гостиницу с боевиками ВСУ и генералом в Чернигове. Украинское МЧС отметило ювелирный удар армии России.
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