17 апреля 2024

«Уральские авиалинии» восстановили рейсы в Дубай после потопа

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Рейсы «Уральских авиалиний» выполняются по расписанию Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» восстановила рейсы в Дубай после дождей, которые затопили большинство городов ОАЭ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Расписание стабилизировалось, вчера [17 апреля] все задержанные рейсы отправили, сегодняшние рейсы выполняются по расписанию», — следует из сообщения. Отмечается, что уже 18 апреля два самолета из Москвы и Екатеринбурга вылетели в Дубай.

Крупнейшие курортные города ОАЭ затопило из-за мощных ливней, которые прошли 16 апреля. Из-за непогоды екатеринбуржцы сутки не могли выбраться из отеля, другая часть туристов находилась в аэропорту. На этом фоне в Кольцово отменяли вылеты в Шарджу и Дубай. Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев пояснил, что в скором времени обстановку в Эмиратах урегулируют.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» восстановила рейсы в Дубай после дождей, которые затопили большинство городов ОАЭ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика. «Расписание стабилизировалось, вчера [17 апреля] все задержанные рейсы отправили, сегодняшние рейсы выполняются по расписанию», — следует из сообщения. Отмечается, что уже 18 апреля два самолета из Москвы и Екатеринбурга вылетели в Дубай. Крупнейшие курортные города ОАЭ затопило из-за мощных ливней, которые прошли 16 апреля. Из-за непогоды екатеринбуржцы сутки не могли выбраться из отеля, другая часть туристов находилась в аэропорту. На этом фоне в Кольцово отменяли вылеты в Шарджу и Дубай. Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев пояснил, что в скором времени обстановку в Эмиратах урегулируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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