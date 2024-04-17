«Уральские авиалинии» восстановили рейсы в Дубай после потопа

Авиакомпания «Уральские авиалинии» восстановила рейсы в Дубай после дождей, которые затопили большинство городов ОАЭ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе перевозчика.
«Расписание стабилизировалось, вчера [17 апреля] все задержанные рейсы отправили, сегодняшние рейсы выполняются по расписанию», — следует из сообщения. Отмечается, что уже 18 апреля два самолета из Москвы и Екатеринбурга вылетели в Дубай.
Крупнейшие курортные города ОАЭ затопило из-за мощных ливней, которые прошли 16 апреля. Из-за непогоды екатеринбуржцы сутки не могли выбраться из отеля, другая часть туристов находилась в аэропорту. На этом фоне в Кольцово отменяли вылеты в Шарджу и Дубай. Президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев пояснил, что в скором времени обстановку в Эмиратах урегулируют.
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