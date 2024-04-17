Рейсы из Екатеринбурга в Дубай и Шарджу отменены из-за потопа. Скрин

17 апреля 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Рейсы должны были вылететь в ночь на 18 апреля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили ночные рейсы 18 апреля в Дубай и Шарджу из-за дождей, которые затопили большинство городов в Арабских Эмиратах. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Вылет рейса FZ-980 авиакомпании Fly Dubai из Екатеринбурга в Дубай должен был состояться 18 апреля в 02:40, но его статус изменили на «отменен». Рейс G9-961 от перевозчика Air Arabia в Шарджу в 01:50 также отменили. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. В настоящее время крупнейшие курортные города ОАЭ затоплены из-за мощных ливней, которые прошли 16 апреля. Из-за непогоды екатеринбуржцы сутки не могут выбраться из отеля, другая часть туристов застряла в аэропорту, ожидая вылета уже порядка 20-ти часов. По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, обстановка в Дубае наладится в течении двух дней, а в некоторых городах ситуацию урегулируют раньше. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили ночные рейсы 18 апреля в Дубай и Шарджу из-за дождей, которые затопили большинство городов в Арабских Эмиратах. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Вылет рейса FZ-980 авиакомпании Fly Dubai из Екатеринбурга в Дубай должен был состояться 18 апреля в 02:40, но его статус изменили на «отменен». Рейс G9-961 от перевозчика Air Arabia в Шарджу в 01:50 также отменили. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. В настоящее время крупнейшие курортные города ОАЭ затоплены из-за мощных ливней, которые прошли 16 апреля. Из-за непогоды екатеринбуржцы сутки не могут выбраться из отеля, другая часть туристов застряла в аэропорту, ожидая вылета уже порядка 20-ти часов. По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, обстановка в Дубае наладится в течении двух дней, а в некоторых городах ситуацию урегулируют раньше.