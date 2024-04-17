В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили ночные рейсы 18 апреля в Дубай и Шарджу из-за дождей, которые затопили большинство городов в Арабских Эмиратах. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Вылет рейса FZ-980 авиакомпании Fly Dubai из Екатеринбурга в Дубай должен был состояться 18 апреля в 02:40, но его статус изменили на «отменен». Рейс G9-961 от перевозчика Air Arabia в Шарджу в 01:50 также отменили. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
В настоящее время крупнейшие курортные города ОАЭ затоплены из-за мощных ливней, которые прошли 16 апреля. Из-за непогоды екатеринбуржцы сутки не могут выбраться из отеля, другая часть туристов застряла в аэропорту, ожидая вылета уже порядка 20-ти часов. По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, обстановка в Дубае наладится в течении двух дней, а в некоторых городах ситуацию урегулируют раньше.
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