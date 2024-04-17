Рейсы из Екатеринбурга в Дубай и Шарджу отменены из-за потопа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, флайдубай, flydubai, самолет
Рейсы должны были вылететь в ночь на 18 апреля Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили ночные рейсы 18 апреля в Дубай и Шарджу из-за дождей, которые затопили большинство городов в Арабских Эмиратах. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Вылет рейса FZ-980 авиакомпании Fly Dubai из Екатеринбурга в Дубай должен был состояться 18 апреля в 02:40, но его статус изменили на «отменен». Рейс G9-961 от перевозчика Air Arabia в Шарджу в 01:50 также отменили. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

В настоящее время крупнейшие курортные города ОАЭ затоплены из-за мощных ливней, которые прошли 16 апреля. Из-за непогоды екатеринбуржцы сутки не могут выбраться из отеля, другая часть туристов застряла в аэропорту, ожидая вылета уже порядка 20-ти часов. По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, обстановка в Дубае наладится в течении двух дней, а в некоторых городах ситуацию урегулируют раньше.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово отменили ночные рейсы 18 апреля в Дубай и Шарджу из-за дождей, которые затопили большинство городов в Арабских Эмиратах. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Вылет рейса FZ-980 авиакомпании Fly Dubai из Екатеринбурга в Дубай должен был состояться 18 апреля в 02:40, но его статус изменили на «отменен». Рейс G9-961 от перевозчика Air Arabia в Шарджу в 01:50 также отменили. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. В настоящее время крупнейшие курортные города ОАЭ затоплены из-за мощных ливней, которые прошли 16 апреля. Из-за непогоды екатеринбуржцы сутки не могут выбраться из отеля, другая часть туристов застряла в аэропорту, ожидая вылета уже порядка 20-ти часов. По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, обстановка в Дубае наладится в течении двух дней, а в некоторых городах ситуацию урегулируют раньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...