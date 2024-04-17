Екатеринбургских туристов без денег бросили в тонущем Дубае

17 апреля 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Туристы потратили последние деньги на проживание в отеле Фото: Сергей Русанов © URA.RU Туроператор Anex Tour не продлил бронь в отеле Дубая екатеринбуржцам, которые не могут улететь из-за сильных дождей, заливших город. Туристам пришлось потратить последние деньги, чтобы переночевать дождливую ночь, а прямо сейчас они находятся в лобби, рассказала URA.RU турагент «Рио-Тур» Инна Топсакал, сопровождающая екатеринбуржцев. «Туристам не помогают, они брошены. Туроператор Anex Tour не выходит на связь и не хочет выполнять свои обязательства. Вчера [16 апреля] у них должен был состояться вылет, но из-за непогоды отменили. Людям отказали в продлении размещения, объяснив это тем, что номеров свободных нет. Это не правда, в итоге им пришлось на последние деньги продлевать номер», — сказала собеседница. По ее словам, крайний раз оператор выходил на связь утром 17 апреля, уверяя, что вопрос решается. Турагент продолжает поддерживать связь с екатеринбуржцами, застрявшими в Дубае. «Сейчас туристы находятся в лобби без денег и без информации о вылете. Их выручают проживающие в этом же отеле», — отметила Топсакал. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Anex Tour. На момент публикации ответ получить не удалось. В крупнейших курортных городах в Арабских Эмиратах, 16 апреля прошли мощные ливни, которые залили дороги и парализовали инфраструктуру. В аэропортах своего рейса также ожидают жители Екатеринбурга. По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, обстановка в Дубае наладится в течении двух дней, а в некоторых городах ОАЭ ситуацию урегулируют раньше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туроператор Anex Tour не продлил бронь в отеле Дубая екатеринбуржцам, которые не могут улететь из-за сильных дождей, заливших город. Туристам пришлось потратить последние деньги, чтобы переночевать дождливую ночь, а прямо сейчас они находятся в лобби, рассказала URA.RU турагент «Рио-Тур» Инна Топсакал, сопровождающая екатеринбуржцев. «Туристам не помогают, они брошены. Туроператор Anex Tour не выходит на связь и не хочет выполнять свои обязательства. Вчера [16 апреля] у них должен был состояться вылет, но из-за непогоды отменили. Людям отказали в продлении размещения, объяснив это тем, что номеров свободных нет. Это не правда, в итоге им пришлось на последние деньги продлевать номер», — сказала собеседница. По ее словам, крайний раз оператор выходил на связь утром 17 апреля, уверяя, что вопрос решается. Турагент продолжает поддерживать связь с екатеринбуржцами, застрявшими в Дубае. «Сейчас туристы находятся в лобби без денег и без информации о вылете. Их выручают проживающие в этом же отеле», — отметила Топсакал. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Anex Tour. На момент публикации ответ получить не удалось. В крупнейших курортных городах в Арабских Эмиратах, 16 апреля прошли мощные ливни, которые залили дороги и парализовали инфраструктуру. В аэропортах своего рейса также ожидают жители Екатеринбурга. По словам президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, обстановка в Дубае наладится в течении двух дней, а в некоторых городах ОАЭ ситуацию урегулируют раньше.