17 апреля 2024

В Кургане срочно устраняют протечки под дамбой. Видео

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Виды Кургана. Курган , дамба, строительство, набережная, мешки с песком
Протечки под дамбой обнаружили в двух местах Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане аварийная бригада устраняет две протечки, которые возникли под телом дамбы. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«Аварийной бригадой и техникой ведется работа по ликвидации протечки под телом дамбы с выходом на рельеф дачного участка в районе СНТ 1, Кургансельмаш. По предварительной информации, выход воды на данном участке мог произойти ввиду ранее размещенных здесь погребов или колодцев, а также иных объектов. Обстоятельства устанавливаются», — указано в сообщении.

Власти отметили, что в дальнейшем этому участку будет уделяться особое внимание. Кроме этого другая аварийная бригада устраняет небольшую протечку под телом дамбы на бульваре Солнечный. Представители власти добавили, что на момент публикации информации в самом теле дамбы не было зафиксировано протечек.

По данным волонтеров, которые работают в Кургане, слабыми местами дамбы являются три участка в микрорайоне Вороновка, рядом с улицей Гагарина в Восточном и в районе соборной мечети на улице Климова. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане аварийная бригада устраняет две протечки, которые возникли под телом дамбы. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Аварийной бригадой и техникой ведется работа по ликвидации протечки под телом дамбы с выходом на рельеф дачного участка в районе СНТ 1, Кургансельмаш. По предварительной информации, выход воды на данном участке мог произойти ввиду ранее размещенных здесь погребов или колодцев, а также иных объектов. Обстоятельства устанавливаются», — указано в сообщении. Власти отметили, что в дальнейшем этому участку будет уделяться особое внимание. Кроме этого другая аварийная бригада устраняет небольшую протечку под телом дамбы на бульваре Солнечный. Представители власти добавили, что на момент публикации информации в самом теле дамбы не было зафиксировано протечек. По данным волонтеров, которые работают в Кургане, слабыми местами дамбы являются три участка в микрорайоне Вороновка, рядом с улицей Гагарина в Восточном и в районе соборной мечети на улице Климова. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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