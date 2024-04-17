В Кургане срочно устраняют протечки под дамбой. Видео

18 апреля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Протечки под дамбой обнаружили в двух местах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане аварийная бригада устраняет две протечки, которые возникли под телом дамбы. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Аварийной бригадой и техникой ведется работа по ликвидации протечки под телом дамбы с выходом на рельеф дачного участка в районе СНТ 1, Кургансельмаш. По предварительной информации, выход воды на данном участке мог произойти ввиду ранее размещенных здесь погребов или колодцев, а также иных объектов. Обстоятельства устанавливаются», — указано в сообщении. Власти отметили, что в дальнейшем этому участку будет уделяться особое внимание. Кроме этого другая аварийная бригада устраняет небольшую протечку под телом дамбы на бульваре Солнечный. Представители власти добавили, что на момент публикации информации в самом теле дамбы не было зафиксировано протечек. По данным волонтеров, которые работают в Кургане, слабыми местами дамбы являются три участка в микрорайоне Вороновка, рядом с улицей Гагарина в Восточном и в районе соборной мечети на улице Климова. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане аварийная бригада устраняет две протечки, которые возникли под телом дамбы. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Аварийной бригадой и техникой ведется работа по ликвидации протечки под телом дамбы с выходом на рельеф дачного участка в районе СНТ 1, Кургансельмаш. По предварительной информации, выход воды на данном участке мог произойти ввиду ранее размещенных здесь погребов или колодцев, а также иных объектов. Обстоятельства устанавливаются», — указано в сообщении. Власти отметили, что в дальнейшем этому участку будет уделяться особое внимание. Кроме этого другая аварийная бригада устраняет небольшую протечку под телом дамбы на бульваре Солнечный. Представители власти добавили, что на момент публикации информации в самом теле дамбы не было зафиксировано протечек. По данным волонтеров, которые работают в Кургане, слабыми местами дамбы являются три участка в микрорайоне Вороновка, рядом с улицей Гагарина в Восточном и в районе соборной мечети на улице Климова. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.