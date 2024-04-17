В Кургане волонтеры и чиновники обсуждают слабые места дамбы. Фото, видео

17 апреля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Волонтеры добровольческого корпуса обсудили места, где дамба в Кургане может быть прорвана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудники АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» обсуждают слабые места курганской дамбы на карте города, куда в дальнейшем будут отправлять людей для контроля ситуации. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий в штабе добровольцев. Также о других тяжелых местах информируют источники редакции, связанные с местными властями. «В микрорайоне Вороновка есть старая и новая дамба. На этой новой дамбе есть три участка. Самые опасные: где проходит река — там лед, и вода уже поднялась. Также запросто может прорвать рядом с улицей Гагарина в Восточном районе», — обсуждают в штабе добровольческого корпуса АНО. Также, с их слов, существует риск прорыва на стыке новой и старой дамбы в районе Вороновка. Кроме этого, по данным источников URA.RU, существует риск прорыва дамбы в еще одном месте Кургана — в районе соборной мечети на улице Климова. Также, по их словам, в ночь на 18 апреля для оценивания и контроля ситуации с дамбой будут привлечены чиновники, в том числе из областного правительства. В Кургане продолжается наводнение. По последним данным, 17 апреля уровень воды составил 927 сантиметров. Такого уровня река еще не достигала в XXI веке в городе. Сообщалось, что укреплять дамбу помогали студенты, МЧС, чиновники и рабочие местных предприятий, а только на мешки для них было потрачено 500 тысяч рублей из бюджета региона. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. На карте розовым обозначены места со слабыми местами дамбы в Кургане Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» обсуждают слабые места курганской дамбы на карте города, куда в дальнейшем будут отправлять людей для контроля ситуации. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий в штабе добровольцев. Также о других тяжелых местах информируют источники редакции, связанные с местными властями. «В микрорайоне Вороновка есть старая и новая дамба. На этой новой дамбе есть три участка. Самые опасные: где проходит река — там лед, и вода уже поднялась. Также запросто может прорвать рядом с улицей Гагарина в Восточном районе», — обсуждают в штабе добровольческого корпуса АНО. Также, с их слов, существует риск прорыва на стыке новой и старой дамбы в районе Вороновка. Кроме этого, по данным источников URA.RU, существует риск прорыва дамбы в еще одном месте Кургана — в районе соборной мечети на улице Климова. Также, по их словам, в ночь на 18 апреля для оценивания и контроля ситуации с дамбой будут привлечены чиновники, в том числе из областного правительства. В Кургане продолжается наводнение. По последним данным, 17 апреля уровень воды составил 927 сантиметров. Такого уровня река еще не достигала в XXI веке в городе. Сообщалось, что укреплять дамбу помогали студенты, МЧС, чиновники и рабочие местных предприятий, а только на мешки для них было потрачено 500 тысяч рублей из бюджета региона. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.