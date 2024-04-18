В Тюменской области жители затопленного села просят помощи в спасении домов. Фото

18 апреля 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Большая вода пришла в деревню 17 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Жители деревни Большие Ярки в Казанском районе, не покинувшие населенный пункт, чтобы спасать свои дома от воды, просят помочь пенсионерам в этой работе. Об этом URA.RU рассказала читательница агентства Мария. «В Казанском районе, в деревне Большие Ярки, люди, которые остались, сами нагребают в мешки песок и глину, чтобы хоть как-то спасти свои дома. Это, в основном, пенсионеры. Нам нужна помощь, нам не справиться», — рассказал URA.RU Мария. Ранее агентство писало, что вода пришла в Большие Ярки ранним утром 17 апреля. Была объявлена срочная эвакуация. Часть жителей уехали вместе с вещами и животными. Фото: Мария Молокова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители деревни Большие Ярки в Казанском районе, не покинувшие населенный пункт, чтобы спасать свои дома от воды, просят помочь пенсионерам в этой работе. Об этом URA.RU рассказала читательница агентства Мария. «В Казанском районе, в деревне Большие Ярки, люди, которые остались, сами нагребают в мешки песок и глину, чтобы хоть как-то спасти свои дома. Это, в основном, пенсионеры. Нам нужна помощь, нам не справиться», — рассказал URA.RU Мария. Ранее агентство писало, что вода пришла в Большие Ярки ранним утром 17 апреля. Была объявлена срочная эвакуация. Часть жителей уехали вместе с вещами и животными.