В Тюменской области жители затопленного села просят помощи в спасении домов. Фото

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Большие Ярки, паводок. Большие Ярки, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, село, наводнение, сельские жители, стихийное бедствие, разлив
Большая вода пришла в деревню 17 апреля Фото:
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Жители деревни Большие Ярки в Казанском районе, не покинувшие населенный пункт, чтобы спасать свои дома от воды, просят помочь пенсионерам в этой работе. Об этом URA.RU рассказала читательница агентства Мария.

«В Казанском районе, в деревне Большие Ярки, люди, которые остались, сами нагребают в мешки песок и глину, чтобы хоть как-то спасти свои дома. Это, в основном, пенсионеры. Нам нужна помощь, нам не справиться», — рассказал URA.RU Мария.

Ранее агентство писало, что вода пришла в Большие Ярки ранним утром 17 апреля. Была объявлена срочная эвакуация. Часть жителей уехали вместе с вещами и животными.

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Жители деревни Большие Ярки в Казанском районе, не покинувшие населенный пункт, чтобы спасать свои дома от воды, просят помочь пенсионерам в этой работе. Об этом URA.RU рассказала читательница агентства Мария. «В Казанском районе, в деревне Большие Ярки, люди, которые остались, сами нагребают в мешки песок и глину, чтобы хоть как-то спасти свои дома. Это, в основном, пенсионеры. Нам нужна помощь, нам не справиться», — рассказал URA.RU Мария. Ранее агентство писало, что вода пришла в Большие Ярки ранним утром 17 апреля. Была объявлена срочная эвакуация. Часть жителей уехали вместе с вещами и животными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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