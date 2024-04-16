В деревне Большие Ярки (Тюменская область) ранним утром 17 апреля затопило улицу Студенческую. Разлилась река Алабуга. Произошло это из-за прорыва дамбы, которая защищала населенный пункт от «большой воды». Как живут люди, отрезанные от мира и чего не сделала местная администрация, чтобы избежать паводка — в репортаже URA.RU.
Разлив рек Ишим и Алабуга
Гидропост на реке Ишим, возле села Ильинка (находится в 400 км от деревни Большие Ярки) еще вечером 16 апреля достиг отметки «опасное явление». Река Алабуга, находящаяся в речном бассейне Иртыша проходит в деревне Большие Ярки. Именно она поднялась на 200 см менее чем за 10 часов и прорвала дамбу в 5 часов утра.
Утром в некоторых подворьях плавали поросята и свиньи, рассказывают местные жители. Где-то внутри деревни еще можно передвигаться на легковых автомобилях, но ситуацию там усугубил сильный дождь, который прошел накануне.
Экстренная эвакуация села
Началась экстренная эвакуация, на помощь пришли службы МЧС и полиция. Жителей улицы Студенческая и соседних увезли из деревни за несколько часов. Люди вывозили имущество на прицепах. Домашних животных и крупный рогатый скот поместили на возвышенность возле въезда в деревню — «бугор», как его называют местные.
Ограничено движение по дороге, ведущей в деревню Большие Ярки. Передвигаться по ней могут только спецтехника и большегрузы. На случай подъема воды организована лодочная переправа добровольцами. Большая часть эвакуированных отправилась к родственникам в соседние населенные пункты. Для остальных работает пункт временного размещения в селе Ильинка на 250 мест. Есть те, кто остался — переживают за свое хозяйство.
Жители села винят власти
Прорыв дамбы произошел из-за недостаточного укрепления. Ранее в пойме реки Алабуга дамбу ежегодно отсыпали, ипользовали для этих целей спецтехнику, рассказывают местные. В 2024 году свежей земли насыпали мало и поэтому вода без труда смогла размыть укрепление.
Затопление было ожидаемо для местных жителей: дамба в деревне всего одна и ее высота небольшая. Как передают корреспонденты URA.RU места событий — властей поселка уже двое суток нет на месте и дозвониться до них невозможно.
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