Спасатели обходят жителей свердловских городов на фоне угрозы потопа. Фото

18 апреля 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС пришли к жителям Ревды, Дегтярска и Полевского, которые находятся возле реки Чусовой, где резко вырос уровень воды за последние сутки. Их инструктируют, что делать на случай паводка, сообщает местный отдел надзорной деятельности ГУ МЧС по Свердловской области. «В связи с активным таянием снега возможно возникновение паводковых ситуаций, что может привести к подтоплениям, размывам дорог и повреждениям инфраструктурных объектов […] Сотрудники МЧС России инструктируют жителей ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО о поведении на случай паводка», — говорится в сообщении отдела в официальной группе «ВКонтакте». Как ранее сообщало URA.RU, 17 апреля екатеринбургский «Водоканал» сбросил с Верхне-Макаровского гидроузла воду в реку Чусовая, в итоге в некоторых районах уровень вырос на три метра. Ситуация грозила затоплением Дегтярску. Местные власти говорят о том, что «Водоканал» о готовящемся сбросе их не предупреждал. В «Водоканале» же заявляют обратное. По данным URA.RU, по факту инцидента проверку ведет прокуратура. В МЧС напоминают: если вы оказались в зоне наводнения, то следует отключить электричество и газ, собрать вещи, животных, предупредить об опасности соседей. Также нужно заранее продумать маршрут, по которому придется уезжать, и быть готовыми к возможному закрытию дорог. Машину следует подготовить к поездке, взять необходимые инструменты и запчасти на случай непредвиденных ситуаций.