Одного из участников бандитской перестрелки в Пласте отправили в СИЗО. Фото, видео

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Мера пресечения Рустаму Сафину, Центральный райсуд Челябинск, сафин рустам
Рустама Сафина отправили в СИЗО до 17 июня Фото:

Центральный райсуд Челябинска отправил в СИЗО на два месяца Рустама Сафина, участвовавшего в перестрелке между бандитскими группировками в Пласте, в ходе которой погиб местный житель. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 17 июня», — зачитала решение судья Неля Яруллина.

Мужчина просил суд отправить его под домашний арест, заявив, что не намерен скрываться и сам пришел к полицейским, сдав свое оружие. По словам 36-летнего обвиняемого, в перестрелку он попал после того, как решил помочь избитому другу. Вместе с другими участниками конфликта они отправились на встречу с обидчиками. Он заявил, что стрельбу начала вторая сторона конфликта, а Сафин, в попытке убежать, открыл огонь в ответ.

Свидетель заявил, что Сафин оказался в перестрелке случайно. По его словам, причиной конфликта стало то, что другая группировка распространяла наркотики. Случайно оказался под рукой и карабин «Сайга», который он вез до сейфа. На утро он решил сдаться полиции, сообщив, что хотел «припугнуть» другую компанию, чтобы те перестали стрелять. О том, что в ходе перестрелки был убит человек, Сафин узнал в отделении полиции.

В ходе заседания стало известно, что обвиняемый занимается разведением баранов и не был ранее судим. Мужчина живет в Пласте в доме матери и официально не женат. Сафин также сообщил суду, что имеет на иждивении двое детей: совершеннолетнего и малолетнего.

По данным следствия, перестрелка произошла в ночь с 16 на 17 апреля. В результате двое местных жителей были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них впоследствии скончался. Все участники событий были оперативно установлены и задержаны правоохранительными органами.

По данным URA.RU, стрельбу устроили две местные банды. Они встретились на выезде из Пласта для разрешения конфликтной ситуации. Но диалога не получилось, и они схватились за оружие. По неподтвержденной информации, численный перевес был на стороне группировки, к которой принадлежали раненные. Группировка изрешетила автомобиль соперников пулями, но тем удалось покинуть место «стрелки».

Мера пресечения Рустаму Сафину, Центральный райсуд Челябинск
Сафин узнал о погибшем в перестрелке после того, как попал в отделение полиции
Фото:

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Центральный райсуд Челябинска отправил в СИЗО на два месяца Рустама Сафина, участвовавшего в перестрелке между бандитскими группировками в Пласте, в ходе которой погиб местный житель. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, то есть до 17 июня», — зачитала решение судья Неля Яруллина. Мужчина просил суд отправить его под домашний арест, заявив, что не намерен скрываться и сам пришел к полицейским, сдав свое оружие. По словам 36-летнего обвиняемого, в перестрелку он попал после того, как решил помочь избитому другу. Вместе с другими участниками конфликта они отправились на встречу с обидчиками. Он заявил, что стрельбу начала вторая сторона конфликта, а Сафин, в попытке убежать, открыл огонь в ответ. Свидетель заявил, что Сафин оказался в перестрелке случайно. По его словам, причиной конфликта стало то, что другая группировка распространяла наркотики. Случайно оказался под рукой и карабин «Сайга», который он вез до сейфа. На утро он решил сдаться полиции, сообщив, что хотел «припугнуть» другую компанию, чтобы те перестали стрелять. О том, что в ходе перестрелки был убит человек, Сафин узнал в отделении полиции. В ходе заседания стало известно, что обвиняемый занимается разведением баранов и не был ранее судим. Мужчина живет в Пласте в доме матери и официально не женат. Сафин также сообщил суду, что имеет на иждивении двое детей: совершеннолетнего и малолетнего. По данным следствия, перестрелка произошла в ночь с 16 на 17 апреля. В результате двое местных жителей были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Один из них впоследствии скончался. Все участники событий были оперативно установлены и задержаны правоохранительными органами. По данным URA.RU, стрельбу устроили две местные банды. Они встретились на выезде из Пласта для разрешения конфликтной ситуации. Но диалога не получилось, и они схватились за оружие. По неподтвержденной информации, численный перевес был на стороне группировки, к которой принадлежали раненные. Группировка изрешетила автомобиль соперников пулями, но тем удалось покинуть место «стрелки».
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