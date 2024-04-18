Бандитские разборки в Пласте закончились гибелью одного из мужчин

18 апреля 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Разборки между местными ОПГ закончились перестрелкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Погибший при стрельбе в Пласте (Челябинская область) мужчина был участником разборок между двумя местными бандитским группировками. Как рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией, банды встретились, чтобы выяснить отношения, и начали перестрелку. «Провести „стрелку“ решили на выезде из Пласта. Но уладить конфликт словами не получилось. Началась перестрелка, в ходе которой двоих участников одной из ОПГ ранили. Первого — в голову, второго — в туловище. Спасти одного из них врачам не удалось», — рассказал источник. По словам все того же источника, численное преимущество было на стороне банды, чей участник погиб. Они, буквально, изрешетили машину враждебной ОПГ пулями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас все участники стычки установлены, подозреваемые задержаны. Вскоре им должны избрать меру пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погибший при стрельбе в Пласте (Челябинская область) мужчина был участником разборок между двумя местными бандитским группировками. Как рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией, банды встретились, чтобы выяснить отношения, и начали перестрелку. «Провести „стрелку“ решили на выезде из Пласта. Но уладить конфликт словами не получилось. Началась перестрелка, в ходе которой двоих участников одной из ОПГ ранили. Первого — в голову, второго — в туловище. Спасти одного из них врачам не удалось», — рассказал источник. По словам все того же источника, численное преимущество было на стороне банды, чей участник погиб. Они, буквально, изрешетили машину враждебной ОПГ пулями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас все участники стычки установлены, подозреваемые задержаны. Вскоре им должны избрать меру пресечения.