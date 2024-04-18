Бандитские разборки в Пласте закончились гибелью одного из мужчин

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Разборки между местными ОПГ закончились перестрелкой Фото:

Погибший при стрельбе в Пласте (Челябинская область) мужчина был участником разборок между двумя местными бандитским группировками. Как рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией, банды встретились, чтобы выяснить отношения, и начали перестрелку.

«Провести „стрелку“ решили на выезде из Пласта. Но уладить конфликт словами не получилось. Началась перестрелка, в ходе которой двоих участников одной из ОПГ ранили. Первого — в голову, второго — в туловище. Спасти одного из них врачам не удалось», — рассказал источник.

По словам все того же источника, численное преимущество было на стороне банды, чей участник погиб. Они, буквально, изрешетили машину враждебной ОПГ пулями.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас все участники стычки установлены, подозреваемые задержаны. Вскоре им должны избрать меру пресечения.

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Погибший при стрельбе в Пласте (Челябинская область) мужчина был участником разборок между двумя местными бандитским группировками. Как рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией, банды встретились, чтобы выяснить отношения, и начали перестрелку. «Провести „стрелку“ решили на выезде из Пласта. Но уладить конфликт словами не получилось. Началась перестрелка, в ходе которой двоих участников одной из ОПГ ранили. Первого — в голову, второго — в туловище. Спасти одного из них врачам не удалось», — рассказал источник. По словам все того же источника, численное преимущество было на стороне банды, чей участник погиб. Они, буквально, изрешетили машину враждебной ОПГ пулями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас все участники стычки установлены, подозреваемые задержаны. Вскоре им должны избрать меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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