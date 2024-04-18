Бандитские разборки в Пласте закончились гибелью одного из мужчин

Погибший при стрельбе в Пласте (Челябинская область) мужчина был участником разборок между двумя местными бандитским группировками. Как рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией, банды встретились, чтобы выяснить отношения, и начали перестрелку.
«Провести „стрелку“ решили на выезде из Пласта. Но уладить конфликт словами не получилось. Началась перестрелка, в ходе которой двоих участников одной из ОПГ ранили. Первого — в голову, второго — в туловище. Спасти одного из них врачам не удалось», — рассказал источник.
По словам все того же источника, численное преимущество было на стороне банды, чей участник погиб. Они, буквально, изрешетили машину враждебной ОПГ пулями.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, сейчас все участники стычки установлены, подозреваемые задержаны. Вскоре им должны избрать меру пресечения.
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