В Кургане за сутки нашли три протечки под дамбой

18 апреля 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Полпред Владимир Якушев отметил, что все протечки под дамбой оперативно устранили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане за сутки под дамбой произошли три протечки, возникших из-за паводка. Об этом сообщил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. «Левая сторона города, где проживает основное население, защищена. Дамба стоит достаточно надежно. В течение суток было три протечки, но они очень быстро были ликвидированы. Вода продолжает свой рост. По нашим прогнозам, она все-таки дойдет до десяти метров», — рассказал Якушев во время интервью, которое прошло 18 апреля на канале «Россия 24». Ранее власти региона сообщали про две протечки под дамбой. Представители регионального правительства, при этом отмечали, что в самой дамбе протечек не было. Следите за актуальной информацией о паводке в Курганской области в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане за сутки под дамбой произошли три протечки, возникших из-за паводка. Об этом сообщил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. «Левая сторона города, где проживает основное население, защищена. Дамба стоит достаточно надежно. В течение суток было три протечки, но они очень быстро были ликвидированы. Вода продолжает свой рост. По нашим прогнозам, она все-таки дойдет до десяти метров», — рассказал Якушев во время интервью, которое прошло 18 апреля на канале «Россия 24». Ранее власти региона сообщали про две протечки под дамбой. Представители регионального правительства, при этом отмечали, что в самой дамбе протечек не было. Следите за актуальной информацией о паводке в Курганской области в онлайн-трансляции URA.RU.