В Кургане за сутки нашли три протечки под дамбой

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Укрепление дамбы от Омского моста до Бульвара Солнечный. Курган, дамба кургана, строительство, мешки с песком
Полпред Владимир Якушев отметил, что все протечки под дамбой оперативно устранили Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане за сутки под дамбой произошли три протечки, возникших из-за паводка. Об этом сообщил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

«Левая сторона города, где проживает основное население, защищена. Дамба стоит достаточно надежно. В течение суток было три протечки, но они очень быстро были ликвидированы. Вода продолжает свой рост. По нашим прогнозам, она все-таки дойдет до десяти метров», — рассказал Якушев во время интервью, которое прошло 18 апреля на канале «Россия 24».

Ранее власти региона сообщали про две протечки под дамбой. Представители регионального правительства, при этом отмечали, что в самой дамбе протечек не было. Следите за актуальной информацией о паводке в Курганской области в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане за сутки под дамбой произошли три протечки, возникших из-за паводка. Об этом сообщил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. «Левая сторона города, где проживает основное население, защищена. Дамба стоит достаточно надежно. В течение суток было три протечки, но они очень быстро были ликвидированы. Вода продолжает свой рост. По нашим прогнозам, она все-таки дойдет до десяти метров», — рассказал Якушев во время интервью, которое прошло 18 апреля на канале «Россия 24». Ранее власти региона сообщали про две протечки под дамбой. Представители регионального правительства, при этом отмечали, что в самой дамбе протечек не было. Следите за актуальной информацией о паводке в Курганской области в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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