18 апреля 2024

Подполковник Ильин: ВСУ используют ветер для атак по России

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Пермский край. Кунгур. Фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка- 2014". Пермский край, воздушные шары, воздухоплавание, туман
Метеозонды не могут применяться на постоянной основе, отметил Александр Ильин
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ воспользовались погодой для атак по российским городам. С территории Украины потоки ветра были направлены в центр европейской территории России, что помогло применить метеозонды со взрывчаткой (одноразовый беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы). Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин.

«Метеорологические шары бывают достаточно больших диаметров. Они могут раздуваться до двух метров. Они неуправляемые, но когда воздушные потоки дуют в нужном направлении, ими можно воспользоваться, что и сделали ВСУ. Например, в течение этой недели ветер как раз дул с юго-запада. С территории Украины все потоки были направлены в центр европейской территории России», — заявил Александр Ильин.

По словам подполковник запаса, на метеозонды ВСУ крепят взрывчатые и зажигательные вещества. «Шар надувают до определенных размеров и подвешивают на него любое оборудование. На него могут установить контроллер, который по координатам со спутника в определенном месте может отстегнуть подвесную систему, в которой, в том числе, могут находиться и взрывчатые и зажигательные вещества», — добавил Ильин.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что постоянно метеозонды ВСУ применять не смогут. «Постоянно воздушные шары применяться не могут. Только в тех случаях, когда ветер дует в нужном направлении», — подытожил он.

Украинские военные третий день подряд отправляют в сторону российских регионов малоразмерные воздушные шары с взрывчаткой. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО 18 апреля, в частности, были сбиты два метеозонда над Белгородской областью и три над Воронежской областью.

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ВСУ воспользовались погодой для атак по российским городам. С территории Украины потоки ветра были направлены в центр европейской территории России, что помогло применить метеозонды со взрывчаткой (одноразовый беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы). Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин. «Метеорологические шары бывают достаточно больших диаметров. Они могут раздуваться до двух метров. Они неуправляемые, но когда воздушные потоки дуют в нужном направлении, ими можно воспользоваться, что и сделали ВСУ. Например, в течение этой недели ветер как раз дул с юго-запада. С территории Украины все потоки были направлены в центр европейской территории России», — заявил Александр Ильин. По словам подполковник запаса, на метеозонды ВСУ крепят взрывчатые и зажигательные вещества. «Шар надувают до определенных размеров и подвешивают на него любое оборудование. На него могут установить контроллер, который по координатам со спутника в определенном месте может отстегнуть подвесную систему, в которой, в том числе, могут находиться и взрывчатые и зажигательные вещества», — добавил Ильин. При этом собеседник агентства подчеркнул, что постоянно метеозонды ВСУ применять не смогут. «Постоянно воздушные шары применяться не могут. Только в тех случаях, когда ветер дует в нужном направлении», — подытожил он. Украинские военные третий день подряд отправляют в сторону российских регионов малоразмерные воздушные шары с взрывчаткой. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО 18 апреля, в частности, были сбиты два метеозонда над Белгородской областью и три над Воронежской областью.
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