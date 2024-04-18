Подполковник Ильин: ВСУ используют ветер для атак по России

19 апреля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Метеозонды не могут применяться на постоянной основе, отметил Александр Ильин Фото (архив): Евгений Кузнецов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ воспользовались погодой для атак по российским городам. С территории Украины потоки ветра были направлены в центр европейской территории России, что помогло применить метеозонды со взрывчаткой (одноразовый беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы). Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин. «Метеорологические шары бывают достаточно больших диаметров. Они могут раздуваться до двух метров. Они неуправляемые, но когда воздушные потоки дуют в нужном направлении, ими можно воспользоваться, что и сделали ВСУ. Например, в течение этой недели ветер как раз дул с юго-запада. С территории Украины все потоки были направлены в центр европейской территории России», — заявил Александр Ильин. По словам подполковник запаса, на метеозонды ВСУ крепят взрывчатые и зажигательные вещества. «Шар надувают до определенных размеров и подвешивают на него любое оборудование. На него могут установить контроллер, который по координатам со спутника в определенном месте может отстегнуть подвесную систему, в которой, в том числе, могут находиться и взрывчатые и зажигательные вещества», — добавил Ильин. При этом собеседник агентства подчеркнул, что постоянно метеозонды ВСУ применять не смогут. «Постоянно воздушные шары применяться не могут. Только в тех случаях, когда ветер дует в нужном направлении», — подытожил он. Украинские военные третий день подряд отправляют в сторону российских регионов малоразмерные воздушные шары с взрывчаткой. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО 18 апреля, в частности, были сбиты два метеозонда над Белгородской областью и три над Воронежской областью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ воспользовались погодой для атак по российским городам. С территории Украины потоки ветра были направлены в центр европейской территории России, что помогло применить метеозонды со взрывчаткой (одноразовый беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы). Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-военный метеоролог, подполковник запаса Александр Ильин. «Метеорологические шары бывают достаточно больших диаметров. Они могут раздуваться до двух метров. Они неуправляемые, но когда воздушные потоки дуют в нужном направлении, ими можно воспользоваться, что и сделали ВСУ. Например, в течение этой недели ветер как раз дул с юго-запада. С территории Украины все потоки были направлены в центр европейской территории России», — заявил Александр Ильин. По словам подполковник запаса, на метеозонды ВСУ крепят взрывчатые и зажигательные вещества. «Шар надувают до определенных размеров и подвешивают на него любое оборудование. На него могут установить контроллер, который по координатам со спутника в определенном месте может отстегнуть подвесную систему, в которой, в том числе, могут находиться и взрывчатые и зажигательные вещества», — добавил Ильин. При этом собеседник агентства подчеркнул, что постоянно метеозонды ВСУ применять не смогут. «Постоянно воздушные шары применяться не могут. Только в тех случаях, когда ветер дует в нужном направлении», — подытожил он. Украинские военные третий день подряд отправляют в сторону российских регионов малоразмерные воздушные шары с взрывчаткой. По данным Минобороны РФ, средствами ПВО 18 апреля, в частности, были сбиты два метеозонда над Белгородской областью и три над Воронежской областью.