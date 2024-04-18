Строители ответили вице-мэру Екатеринбурга после обвинений в порче плитки за 150 млн

Строители опровергли причастность к разрушению плитки в Екатеринбурге за 150 млн

18 апреля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Строители выводили технику в праздник, строго соблюдая нормы Фото: Размик Закарян © URA.RU Тяжелая техника не могла повредить плитку в Историческом сквере в День строителя, так как выставка проходила на проезжей части, а вес машин не превышал норму. Об этом URA.RU рассказал президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников в ответ на заявление вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова. «Заявление замглавы Екатеринбурга Алексея Бубнова о том, что якобы тяжелая техника в День строителя повредила плитку в Историческом сквере, противоречит действительности. С нашей стороны в Исторический сквер во время монтажа и демонтажа конструкций к празднику не допускался транспорт весом более 3,5 тонны, как того требуют правила эксплуатации, выданные нам комитетом благоустройства города. Строительная техника располагалась только на асфальтовом покрытии проезжей части проспекта Ленина», — следует из сообщения. По его словам, работы на участке провели в рекордно короткие сроки. «Мы считаем недопустимым перекладывать ответственность за некачественную работу на крупнейший отраслевой праздник в нашей стране и строительную отрасль города в целом», — подытожил Трапезников. В Историческом сквере Екатеринбурга разрушили плитку, уложенную к 300-летию города. На ее ремонт было потрачено 150 млн рублей. Вице-мэр уверен, что это произошло из-за проходивших там праздников летом 2022 года, в частности — Дня строителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тяжелая техника не могла повредить плитку в Историческом сквере в День строителя, так как выставка проходила на проезжей части, а вес машин не превышал норму. Об этом URA.RU рассказал президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников в ответ на заявление вице-мэра Екатеринбурга Алексея Бубнова. «Заявление замглавы Екатеринбурга Алексея Бубнова о том, что якобы тяжелая техника в День строителя повредила плитку в Историческом сквере, противоречит действительности. С нашей стороны в Исторический сквер во время монтажа и демонтажа конструкций к празднику не допускался транспорт весом более 3,5 тонны, как того требуют правила эксплуатации, выданные нам комитетом благоустройства города. Строительная техника располагалась только на асфальтовом покрытии проезжей части проспекта Ленина», — следует из сообщения. По его словам, работы на участке провели в рекордно короткие сроки. «Мы считаем недопустимым перекладывать ответственность за некачественную работу на крупнейший отраслевой праздник в нашей стране и строительную отрасль города в целом», — подытожил Трапезников. В Историческом сквере Екатеринбурга разрушили плитку, уложенную к 300-летию города. На ее ремонт было потрачено 150 млн рублей. Вице-мэр уверен, что это произошло из-за проходивших там праздников летом 2022 года, в частности — Дня строителя.