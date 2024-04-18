В Больших Ярках сараи затопило по крышу, а люди находятся в отчаянии. Фоторепортаж

В деревне Большие Ярки Тюменской области затопило дома и хозпостройки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок в Больших Ярках. Казанский район
Табличка на въезде в деревню Большие Ярки, где-то там под водой осталась дорога Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В деревню Большие Ярки Тюменской области вода начала приходить утром 17 апреля. Спустя более суток одна из улиц в поселении затоплена, хозпостройки стоят в воде по крышу, а люди своими силами пытаются спасти то, что осталось. И говорят, что их бросили. О том, что сейчас происходит в небольшой деревне Казанского района, в фоторепортаже URA.RU.

«Наша молодежь добивалась каких-то действий через прокуратуру. Говорю как есть. Тут спасают Казанское, а нас первых начало топить, и никому это не надо было. Улицу могли бы спасти, но нас, селян, целенаправленно бросили. Бросили Афонькино, Ильинку! А Казанское заваливают мешками!» — заявил в разговоре с URA.RU местный житель.

Паводок в Больших Ярках. Казанский район
Дома в деревне стоят в воде по окна…
Фото:
Паводок в Больших Ярках. Казанский район
…а хозпостройки затопило по крышу
Фото:
Паводок в Больших Ярках. Казанский район
В воде и инженерное оборудование, к которому сложно подобраться
Фото:
Паводок в Больших Ярках. Казанский район
Заборы у домов почти скрылись под водой
Фото:
Паводок в Больших Ярках. Казанский район
Люди набивают мешки песком, надеясь отстоять улицы, которые еще не затопило
Фото:
Паводок в Больших Ярках. Казанский район
Электрокабели также в воде
Фото:
Паводок в Больших Ярках. Казанский район
На месте дежурят сотрудники полиции и МЧС
Фото:
Паводок в Больших Ярках. Казанский район
То, что в былые времена выглядело как милое пожелание, в паводок кажется сарказмом
Фото:

Как ранее писало URA.RU, в деревне Большие Ярки срочную эвакуацию объявили 17 апреля. Однако многие жители не захотели бросать свои дома: они самостоятельно начали строить заграждения из мешков с песком и просили помощи. Между деревнями Большие Ярки и Малые Ярки организована лодочная переправа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревню Большие Ярки Тюменской области вода начала приходить утром 17 апреля. Спустя более суток одна из улиц в поселении затоплена, хозпостройки стоят в воде по крышу, а люди своими силами пытаются спасти то, что осталось. И говорят, что их бросили. О том, что сейчас происходит в небольшой деревне Казанского района, в фоторепортаже URA.RU. «Наша молодежь добивалась каких-то действий через прокуратуру. Говорю как есть. Тут спасают Казанское, а нас первых начало топить, и никому это не надо было. Улицу могли бы спасти, но нас, селян, целенаправленно бросили. Бросили Афонькино, Ильинку! А Казанское заваливают мешками!» — заявил в разговоре с URA.RU местный житель. Как ранее писало URA.RU, в деревне Большие Ярки срочную эвакуацию объявили 17 апреля. Однако многие жители не захотели бросать свои дома: они самостоятельно начали строить заграждения из мешков с песком и просили помощи. Между деревнями Большие Ярки и Малые Ярки организована лодочная переправа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...