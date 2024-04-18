В Больших Ярках сараи затопило по крышу, а люди находятся в отчаянии. Фоторепортаж

В деревне Большие Ярки Тюменской области затопило дома и хозпостройки

18 апреля 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Табличка на въезде в деревню Большие Ярки, где-то там под водой осталась дорога Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В деревню Большие Ярки Тюменской области вода начала приходить утром 17 апреля. Спустя более суток одна из улиц в поселении затоплена, хозпостройки стоят в воде по крышу, а люди своими силами пытаются спасти то, что осталось. И говорят, что их бросили. О том, что сейчас происходит в небольшой деревне Казанского района, в фоторепортаже URA.RU. «Наша молодежь добивалась каких-то действий через прокуратуру. Говорю как есть. Тут спасают Казанское, а нас первых начало топить, и никому это не надо было. Улицу могли бы спасти, но нас, селян, целенаправленно бросили. Бросили Афонькино, Ильинку! А Казанское заваливают мешками!» — заявил в разговоре с URA.RU местный житель. Дома в деревне стоят в воде по окна… Фото: Денис Моргунов © URA.RU …а хозпостройки затопило по крышу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В воде и инженерное оборудование, к которому сложно подобраться Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заборы у домов почти скрылись под водой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Люди набивают мешки песком, надеясь отстоять улицы, которые еще не затопило Фото: Денис Моргунов © URA.RU Электрокабели также в воде Фото: Денис Моргунов © URA.RU На месте дежурят сотрудники полиции и МЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU То, что в былые времена выглядело как милое пожелание, в паводок кажется сарказмом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Как ранее писало URA.RU, в деревне Большие Ярки срочную эвакуацию объявили 17 апреля. Однако многие жители не захотели бросать свои дома: они самостоятельно начали строить заграждения из мешков с песком и просили помощи. Между деревнями Большие Ярки и Малые Ярки организована лодочная переправа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деревню Большие Ярки Тюменской области вода начала приходить утром 17 апреля. Спустя более суток одна из улиц в поселении затоплена, хозпостройки стоят в воде по крышу, а люди своими силами пытаются спасти то, что осталось. И говорят, что их бросили. О том, что сейчас происходит в небольшой деревне Казанского района, в фоторепортаже URA.RU. «Наша молодежь добивалась каких-то действий через прокуратуру. Говорю как есть. Тут спасают Казанское, а нас первых начало топить, и никому это не надо было. Улицу могли бы спасти, но нас, селян, целенаправленно бросили. Бросили Афонькино, Ильинку! А Казанское заваливают мешками!» — заявил в разговоре с URA.RU местный житель. Как ранее писало URA.RU, в деревне Большие Ярки срочную эвакуацию объявили 17 апреля. Однако многие жители не захотели бросать свои дома: они самостоятельно начали строить заграждения из мешков с песком и просили помощи. Между деревнями Большие Ярки и Малые Ярки организована лодочная переправа.