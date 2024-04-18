В деревню Большие Ярки Тюменской области вода начала приходить утром 17 апреля. Спустя более суток одна из улиц в поселении затоплена, хозпостройки стоят в воде по крышу, а люди своими силами пытаются спасти то, что осталось. И говорят, что их бросили. О том, что сейчас происходит в небольшой деревне Казанского района, в фоторепортаже URA.RU.
«Наша молодежь добивалась каких-то действий через прокуратуру. Говорю как есть. Тут спасают Казанское, а нас первых начало топить, и никому это не надо было. Улицу могли бы спасти, но нас, селян, целенаправленно бросили. Бросили Афонькино, Ильинку! А Казанское заваливают мешками!» — заявил в разговоре с URA.RU местный житель.
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В деревню Большие Ярки Тюменской области вода начала приходить утром 17 апреля. Спустя более суток одна из улиц в поселении затоплена, хозпостройки стоят в воде по крышу, а люди своими силами пытаются спасти то, что осталось. И говорят, что их бросили. О том, что сейчас происходит в небольшой деревне Казанского района, в фоторепортаже URA.RU. «Наша молодежь добивалась каких-то действий через прокуратуру. Говорю как есть. Тут спасают Казанское, а нас первых начало топить, и никому это не надо было. Улицу могли бы спасти, но нас, селян, целенаправленно бросили. Бросили Афонькино, Ильинку! А Казанское заваливают мешками!» — заявил в разговоре с URA.RU местный житель. Как ранее писало URA.RU, в деревне Большие Ярки срочную эвакуацию объявили 17 апреля. Однако многие жители не захотели бросать свои дома: они самостоятельно начали строить заграждения из мешков с песком и просили помощи. Между деревнями Большие Ярки и Малые Ярки организована лодочная переправа.