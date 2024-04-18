Пилот, посадивший самолет в поле, высказался об увольнении из «Уральских авиалиний»

Пилот, посадивший самолет в поле, назвал увольнение из «УА» личным решением

18 апреля 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Вынужденную посадку пилоты «Уральских авиалиний» Сергей Белов и Эдуард Семенов совершили 12 сентября 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU Увольнение пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего самолет в пшеничное поле под Новосибирском» — его личное решение. Об этом URA.RU заявил сам Белов. «Мое решение», — коротко отметил Белов, комментируя причину увольнения. Раскрывать свои дальнейшие профессиональные планы он также не стал. По данным URA.RU, после ухода из компании пилот отправился домой. Известно, что Сергей Белов родился в Тбилиси (Грузия). Как ранее сообщало URA.RU, 15 апреля Сергей Белов написал заявление на увольнение из «Уральских авиалиний». До этого он и его коллега Эдуард Семенов, с которым они совершили вынужденную посадку самолета под Новосибирском, находились в неоплачиваемом отпуске. Еще раньше Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском. Он уверен, что экстренная посадка на поле произошла из-за политики компании. На борту того самого самолета, летевшего из Сочи в Омск, находились 159 человек, никто из них не пострадал. Предполагается, что судно больше не вернется к полетам. Актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Увольнение пилота «Уральских авиалиний» Сергея Белова, посадившего самолет в пшеничное поле под Новосибирском» — его личное решение. Об этом URA.RU заявил сам Белов. «Мое решение», — коротко отметил Белов, комментируя причину увольнения. Раскрывать свои дальнейшие профессиональные планы он также не стал. По данным URA.RU, после ухода из компании пилот отправился домой. Известно, что Сергей Белов родился в Тбилиси (Грузия). Как ранее сообщало URA.RU, 15 апреля Сергей Белов написал заявление на увольнение из «Уральских авиалиний». До этого он и его коллега Эдуард Семенов, с которым они совершили вынужденную посадку самолета под Новосибирском, находились в неоплачиваемом отпуске. Еще раньше Белов обвинил руководство авиакомпании в ЧП под Новосибирском. Он уверен, что экстренная посадка на поле произошла из-за политики компании. На борту того самого самолета, летевшего из Сочи в Омск, находились 159 человек, никто из них не пострадал. Предполагается, что судно больше не вернется к полетам. Актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.