На затапливаемой наводнением набережной Кургана напротив храма сносят деревянные аварийные дома. На их месте планируется строительного элитного комплекса. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ.
«По улице Красина напротив храма сносят старые аварийные дома. Один уже полностью демонтирован, еще один продолжать разбирать. Экскаватор ломает здание и сгружает обломки в самосвалы», — передает корреспондент.
На их месте планируется строительство нового жилого комплекса. Земельный участок выкуплен одним из крупных застройщиков за 50,5 млн рублей. Площадь территории составляет более 24,6 тысяч квадратных метров. Когда начнут строить новый комплекс на набережной — неизвестно. В районе улиц Куйбышева, Климова, Красина под снос еще попадает несколько жилых частных домов. С их владельцами строительной компании еще предстоит договариваться о сумме выкупа.
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На затапливаемой наводнением набережной Кургана напротив храма сносят деревянные аварийные дома. На их месте планируется строительного элитного комплекса. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. «По улице Красина напротив храма сносят старые аварийные дома. Один уже полностью демонтирован, еще один продолжать разбирать. Экскаватор ломает здание и сгружает обломки в самосвалы», — передает корреспондент. На их месте планируется строительство нового жилого комплекса. Земельный участок выкуплен одним из крупных застройщиков за 50,5 млн рублей. Площадь территории составляет более 24,6 тысяч квадратных метров. Когда начнут строить новый комплекс на набережной — неизвестно. В районе улиц Куйбышева, Климова, Красина под снос еще попадает несколько жилых частных домов. С их владельцами строительной компании еще предстоит договариваться о сумме выкупа. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сносят долгострой, который не могли закончить более 10 лет. По словам представителя застройщика «Эверест», объект находился в консервации и возведение дома будет продолжено. Многоэтажку планируют сдать в 2027 году.