В Кургане сносят дома рядом с тонущей набережной. Фото, видео

18 апреля 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

В Кургане сносят аварийные дома рядом с набережной Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На затапливаемой наводнением набережной Кургана напротив храма сносят деревянные аварийные дома. На их месте планируется строительного элитного комплекса. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. «По улице Красина напротив храма сносят старые аварийные дома. Один уже полностью демонтирован, еще один продолжать разбирать. Экскаватор ломает здание и сгружает обломки в самосвалы», — передает корреспондент. На их месте планируется строительство нового жилого комплекса. Земельный участок выкуплен одним из крупных застройщиков за 50,5 млн рублей. Площадь территории составляет более 24,6 тысяч квадратных метров. Когда начнут строить новый комплекс на набережной — неизвестно. В районе улиц Куйбышева, Климова, Красина под снос еще попадает несколько жилых частных домов. С их владельцами строительной компании еще предстоит договариваться о сумме выкупа. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сносят долгострой, который не могли закончить более 10 лет. По словам представителя застройщика «Эверест», объект находился в консервации и возведение дома будет продолжено. Многоэтажку планируют сдать в 2027 году. В Кургане рядом с набережной сносят дома Фото: Тимур Нуцулханов © URA.RU Экскаватор рушит здание и грузит обломки в самосвал Фото: Тимур Нуцуханов © URA.RU Аварийный дом на пересечения Красина — Климова уже давно был расселен Фото: Тимур Нуцуханов © URA.RU Так он выглядел 29 ноября 2023 года Фото: Тимур Нуцуханов © URA.RU Другой дом рядом с ним уже снесли и расчистили площадку от строительного мусора Фото: Тимур Нуцуханов © URA.RU Деревянный дом также был давно заброшен — таким он был 29 ноября 2023 года Фото: Тимур Нуцуханов © URA.RU На месте снесенных домов планируют строительство нового элитного комплекса Фото: Тимур Нуцуханов © URA.RU Рядом уже построен один ЖК и строится клубный дом Фото: Тимур Нуцуханов © URA.RU Земельный участок в районе улиц Куйбышева, Красина и Климова был выкуплен застройщиком за 50,5 млн рублей Фото: Тимур Нуцуханов © URA.RU Сейчас рядом с участком паводок затапливает набережную — уровень воды в Тоболе уже подошел к 10 метрам Фото: Тимур Нуцуханов © URA.RU Десятки добровольцев продолжают сутками укреплять дамбу мешками с глиной, чтобы избежать выхода воды в город Фото: Тимур Нуцуханов © URA.RU Здесь же стоят самосвалы, загруженные мешками и глиной Фото: Тимур Нуцуханов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На затапливаемой наводнением набережной Кургана напротив храма сносят деревянные аварийные дома. На их месте планируется строительного элитного комплекса. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. «По улице Красина напротив храма сносят старые аварийные дома. Один уже полностью демонтирован, еще один продолжать разбирать. Экскаватор ломает здание и сгружает обломки в самосвалы», — передает корреспондент. На их месте планируется строительство нового жилого комплекса. Земельный участок выкуплен одним из крупных застройщиков за 50,5 млн рублей. Площадь территории составляет более 24,6 тысяч квадратных метров. Когда начнут строить новый комплекс на набережной — неизвестно. В районе улиц Куйбышева, Климова, Красина под снос еще попадает несколько жилых частных домов. С их владельцами строительной компании еще предстоит договариваться о сумме выкупа. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сносят долгострой, который не могли закончить более 10 лет. По словам представителя застройщика «Эверест», объект находился в консервации и возведение дома будет продолжено. Многоэтажку планируют сдать в 2027 году.