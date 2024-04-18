В Кургане сносят дома рядом с тонущей набережной. Фото, видео

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В Кургане сносят аварийные дома рядом с набережной
В Кургане сносят аварийные дома рядом с набережной Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

На затапливаемой наводнением набережной Кургана напротив храма сносят деревянные аварийные дома. На их месте планируется строительного элитного комплекса. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ.

«По улице Красина напротив храма сносят старые аварийные дома. Один уже полностью демонтирован, еще один продолжать разбирать. Экскаватор ломает здание и сгружает обломки в самосвалы», — передает корреспондент.

На их месте планируется строительство нового жилого комплекса. Земельный участок выкуплен одним из крупных застройщиков за 50,5 млн рублей. Площадь территории составляет более 24,6 тысяч квадратных метров. Когда начнут строить новый комплекс на набережной — неизвестно. В районе улиц Куйбышева, Климова, Красина под снос еще попадает несколько жилых частных домов. С их владельцами строительной компании еще предстоит договариваться о сумме выкупа.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане сносят долгострой, который не могли закончить более 10 лет. По словам представителя застройщика «Эверест», объект находился в консервации и возведение дома будет продолжено. Многоэтажку планируют сдать в 2027 году.

В Кургане рядом с набережной сносят дома
В Кургане рядом с набережной сносят дома
Фото:
Экскаватор рушит здание и грузит обломки в самосвал
Экскаватор рушит здание и грузит обломки в самосвал
Фото:
Аварийный дом на пересечения Красина — Климова уже давно был расселен
Аварийный дом на пересечения Красина — Климова уже давно был расселен
Фото:
Так он выглядел 29 ноября 2023 года
Так он выглядел 29 ноября 2023 года
Фото:
Другой дом рядом с ним уже снесли и расчистили площадку от строительного мусора
Другой дом рядом с ним уже снесли и расчистили площадку от строительного мусора
Фото:
Деревянный дом также был давно заброшен — таким он был 29 ноября 2023 года
Деревянный дом также был давно заброшен — таким он был 29 ноября 2023 года
Фото:
На месте снесенных домов планируют строительство нового элитного комплекса
На месте снесенных домов планируют строительство нового элитного комплекса
Фото:
Рядом уже построен один ЖК и строится клубный дом
Рядом уже построен один ЖК и строится клубный дом
Фото:
Земельный участок в районе улиц Куйбышева, Красина и Климова был выкуплен застройщиком за 50,5 млн рублей
Земельный участок в районе улиц Куйбышева, Красина и Климова был выкуплен застройщиком за 50,5 млн рублей
Фото:
Сейчас рядом с участком паводок затапливает набережную — уровень воды в Тоболе уже подошел к 10 метрам
Сейчас рядом с участком паводок затапливает набережную — уровень воды в Тоболе уже подошел к 10 метрам
Фото:
Десятки добровольцев продолжают сутками укреплять дамбу мешками с глиной, чтобы избежать выхода воды в город
Десятки добровольцев продолжают сутками укреплять дамбу мешками с глиной, чтобы избежать выхода воды в город
Фото:
Здесь же стоят самосвалы, загруженные мешками и глиной
Здесь же стоят самосвалы, загруженные мешками и глиной
Фото:

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На затапливаемой наводнением набережной Кургана напротив храма сносят деревянные аварийные дома. На их месте планируется строительного элитного комплекса. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. «По улице Красина напротив храма сносят старые аварийные дома. Один уже полностью демонтирован, еще один продолжать разбирать. Экскаватор ломает здание и сгружает обломки в самосвалы», — передает корреспондент. На их месте планируется строительство нового жилого комплекса. Земельный участок выкуплен одним из крупных застройщиков за 50,5 млн рублей. Площадь территории составляет более 24,6 тысяч квадратных метров. Когда начнут строить новый комплекс на набережной — неизвестно. В районе улиц Куйбышева, Климова, Красина под снос еще попадает несколько жилых частных домов. С их владельцами строительной компании еще предстоит договариваться о сумме выкупа. Ранее URA.RU писало, что в Кургане сносят долгострой, который не могли закончить более 10 лет. По словам представителя застройщика «Эверест», объект находился в консервации и возведение дома будет продолжено. Многоэтажку планируют сдать в 2027 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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