Вторая за месяц дамба в РФ рискует прорваться: почему города сложно защитить

Города России сложно защитить от паводка из-за изменения климата

19 апреля 2024 в 06:37 Размер текста - 17 +

В Курганской области эвакуировали более 13 тысяч человек из-за наводнения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В России вторая за апрель дамба может прорваться. В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, из-за чего более 4400 домов оказались подтоплены. Уровень реки стал рекордным за всю историю наблюдений. Подобная ситуация происходит и в Кургане — уровень воды в Тоболе достиг рекордной отметки в 1006 сантиметров, а в дамбе в микрорайоне Вороновка и Западном районе обнаружены протечки. Почему города сложно защитить от наводнения — в материале URA.RU. Еще один город поглотила стихия В Кургане уровень реки Тобол превысил отметку в 10 метров. В последний раз такие наводнения были в 1947 и 1994 годах. На данный момент подтоплены тысячи домов, а более 13 тысяч человек эвакуированы из мест затопления. Сильнейшую нагрузку испытывает дамба высотой в 10,5 метра, а власти города предупреждают жителей о возможной эвакуации из многоквартирных домов в случае прорыва сооружения. Жителей предупреждали о прорыве дамбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Какие дамбы защищают Курган от наводнения Главная дамба Кургана, расположенная рядом с областной филармонией и Богоявленским кафедральным собором, начала строиться осенью 1957 года. Водохранилище полезным объемом воды 22 миллиона кубов вступило в строй 3 ноября 1962 года одновременно с промышленным водопроводом. На данный момент дамба тянется вдоль всего города, начиная от поселка Кулацкий и заканчивая аэропортом. Главная дамба Кургана начала строиться с 1957 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Еще одна дамба — насыпная — расположена в Восточном районе. Она была возведена в 2014 году, а с 8 апреля 2024 года ее в срочном порядке нарастили до 11,5 метров. К работе на сооружении был привлечен практически весь город, на помощь в укреплении прибыли сотни спасателей МЧС из разных регионов России. Дамбу нарастили до 11,5 метров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Насыпная дамба была возведена в 2014 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как готовились к защите города К паводкам в регионе усиленно начали готовиться после сильнейшего наводнения в Оренбургской области — URA.RU собирало все новости о ЧП в Оренбуржье в отдельном сюжете. 6 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана и области готовиться к худшему развитию ситуации с половодьем. Губернатор отмечал, что в Кургане прогнозируется уровень воды выше девяти метров с возможным достижением отметки 1994 года. Негативные прогнозы властей сбылись, и паводок уже повторил рекорд 30-летней давности. Почему сложно защитить города от паводков К более частым и интенсивным паводкам приводит изменение климата. Это делает текущие модели прогнозирования менее точными. В основном сегодня используются гидрологические и метеорологические модели, основанные на исторических данных, которые могут не учитывать новые тенденции. В Курганской области в этом году была снежная зима, при этом влаги в снегу скопилось в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Резкое таяние снега в начале апреля усугубило ситуацию, но больше всего на наводнение в регионе повлияли сбросы из водохранилищ Казахстана, которые были заполнены до критического уровня, и вода пошла через плотины. Еще одним фактором стал рельеф местности, подходящий для того, чтобы поля быстро освобождались от снега. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России вторая за апрель дамба может прорваться. В Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, из-за чего более 4400 домов оказались подтоплены. Уровень реки стал рекордным за всю историю наблюдений. Подобная ситуация происходит и в Кургане — уровень воды в Тоболе достиг рекордной отметки в 1006 сантиметров, а в дамбе в микрорайоне Вороновка и Западном районе обнаружены протечки. Почему города сложно защитить от наводнения — в материале URA.RU. В Кургане уровень реки Тобол превысил отметку в 10 метров. В последний раз такие наводнения были в 1947 и 1994 годах. На данный момент подтоплены тысячи домов, а более 13 тысяч человек эвакуированы из мест затопления. Сильнейшую нагрузку испытывает дамба высотой в 10,5 метра, а власти города предупреждают жителей о возможной эвакуации из многоквартирных домов в случае прорыва сооружения. Главная дамба Кургана, расположенная рядом с областной филармонией и Богоявленским кафедральным собором, начала строиться осенью 1957 года. Водохранилище полезным объемом воды 22 миллиона кубов вступило в строй 3 ноября 1962 года одновременно с промышленным водопроводом. На данный момент дамба тянется вдоль всего города, начиная от поселка Кулацкий и заканчивая аэропортом. Еще одна дамба — насыпная — расположена в Восточном районе. Она была возведена в 2014 году, а с 8 апреля 2024 года ее в срочном порядке нарастили до 11,5 метров. К работе на сооружении был привлечен практически весь город, на помощь в укреплении прибыли сотни спасателей МЧС из разных регионов России. К паводкам в регионе усиленно начали готовиться после сильнейшего наводнения в Оренбургской области — URA.RU собирало все новости о ЧП в Оренбуржье в отдельном сюжете. 6 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал жителей Кургана и области готовиться к худшему развитию ситуации с половодьем. Губернатор отмечал, что в Кургане прогнозируется уровень воды выше девяти метров с возможным достижением отметки 1994 года. Негативные прогнозы властей сбылись, и паводок уже повторил рекорд 30-летней давности. К более частым и интенсивным паводкам приводит изменение климата. Это делает текущие модели прогнозирования менее точными. В основном сегодня используются гидрологические и метеорологические модели, основанные на исторических данных, которые могут не учитывать новые тенденции. В Курганской области в этом году была снежная зима, при этом влаги в снегу скопилось в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Резкое таяние снега в начале апреля усугубило ситуацию, но больше всего на наводнение в регионе повлияли сбросы из водохранилищ Казахстана, которые были заполнены до критического уровня, и вода пошла через плотины. Еще одним фактором стал рельеф местности, подходящий для того, чтобы поля быстро освобождались от снега.