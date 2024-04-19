Определилось место, где в РФ возведут самые высокие жилые здания

Структура тюменской компании «Страна девелопмент» построит две жилые башни высотой 450 метров на втором Красногвардейском проезде в Москве, что находится рядом с комплексом «Москва-Сити». Об этом сообщил представитель компании.
«Данная территория является частью масштабного проекта „Сити-2“, который предполагает строительство рядом с деловым центром „Москва-Сити“. … На площадке будут построены две жилые башни высотой 450 метров. … Это будут самые высокие жилые здания в России», — рассказал представитель «Ведомостям».
Общая площадь этих башен составит 280 тысяч 830 квадратных метров. Квартиры займут 232 тысячи квадратных метров.
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