Определилось место, где в РФ возведут самые высокие жилые здания

Самые высокие жилые дома в РФ построят рядом с «Москва-Сити»
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Рядом с «Москва-сити» построят две жилые башни высотой 450 метров Фото:

Структура тюменской компании «Страна девелопмент» построит две жилые башни высотой 450 метров на втором Красногвардейском проезде в Москве, что находится рядом с комплексом «Москва-Сити». Об этом сообщил представитель компании.

«Данная территория является частью масштабного проекта „Сити-2“, который предполагает строительство рядом с деловым центром „Москва-Сити“. … На площадке будут построены две жилые башни высотой 450 метров. … Это будут самые высокие жилые здания в России», — рассказал представитель «Ведомостям».

Общая площадь этих башен составит 280 тысяч 830 квадратных метров. Квартиры займут 232 тысячи квадратных метров.

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Структура тюменской компании «Страна девелопмент» построит две жилые башни высотой 450 метров на втором Красногвардейском проезде в Москве, что находится рядом с комплексом «Москва-Сити». Об этом сообщил представитель компании. «Данная территория является частью масштабного проекта „Сити-2“, который предполагает строительство рядом с деловым центром „Москва-Сити“. … На площадке будут построены две жилые башни высотой 450 метров. … Это будут самые высокие жилые здания в России», — рассказал представитель «Ведомостям». Общая площадь этих башен составит 280 тысяч 830 квадратных метров. Квартиры займут 232 тысячи квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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