18 апреля 2024

До исторического максимума наводнения в Кургане осталось меньше метра

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, вид сверху, стихийное бедствие, разлив
Уровень воды близится к историческому максимуму Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана к 08:00 поднялся до 1008 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». До исторического максимума 1957 года осталось 79 сантиметров.

«Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 08:00: 1008 сантиметров», — указано на карте. Прирост за два часа составил сантиметр. Наводнение уже обошло рекордный уровень 1994 года (1006 сантиметров), а до исторического максимума 1957 года осталось 79 сантиметров.

Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Уровень воды в Тоболе в районе Кургана к 08:00 поднялся до 1008 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». До исторического максимума 1957 года осталось 79 сантиметров. «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 08:00: 1008 сантиметров», — указано на карте. Прирост за два часа составил сантиметр. Наводнение уже обошло рекордный уровень 1994 года (1006 сантиметров), а до исторического максимума 1957 года осталось 79 сантиметров. Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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