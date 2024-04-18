До исторического максимума наводнения в Кургане осталось меньше метра

19 апреля 2024 в 08:17 Размер текста - 17 +

Уровень воды близится к историческому максимуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Тоболе в районе Кургана к 08:00 поднялся до 1008 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». До исторического максимума 1957 года осталось 79 сантиметров. «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 08:00: 1008 сантиметров», — указано на карте. Прирост за два часа составил сантиметр. Наводнение уже обошло рекордный уровень 1994 года (1006 сантиметров), а до исторического максимума 1957 года осталось 79 сантиметров. Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана к 08:00 поднялся до 1008 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». До исторического максимума 1957 года осталось 79 сантиметров. «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 08:00: 1008 сантиметров», — указано на карте. Прирост за два часа составил сантиметр. Наводнение уже обошло рекордный уровень 1994 года (1006 сантиметров), а до исторического максимума 1957 года осталось 79 сантиметров. Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.