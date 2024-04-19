Украинский Генштаб уволил одного из представителей ВСУ

Генштаб Украины уволил представителя группировки ВСУ «Юг» Наталью Гуменюк

19 апреля 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Наталья Гуменюк покинула пост представителя «южной» группировки ВСУ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уволил Наталю Гуменюк с поста официального представителя оперативного командования «Юг». Об этом сообщили в украинском Генштабе. «Генштаб ВСУ провел ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Южных сил обороны. Принято решение о завершении прикомандирования и исключении полковника Натальи Гуменюк из состава сил и средств соответствующей группировки войск», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале штаба. Уточняется, что украинский Генштаб уже начал искать замену спикеру. Также сообщается, что коммуникационный центр «южной» группировки ВСУ продолжит работу в обычном режиме. Слухи об увольнении Гуменюк появились еще в декабре 2023 года. Однако представитель группировки ВСУ сразу же опровергла заявления о своей отставке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уволил Наталю Гуменюк с поста официального представителя оперативного командования «Юг». Об этом сообщили в украинском Генштабе. «Генштаб ВСУ провел ротационные мероприятия в отношении начальника Центра стратегических коммуникаций Южных сил обороны. Принято решение о завершении прикомандирования и исключении полковника Натальи Гуменюк из состава сил и средств соответствующей группировки войск», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале штаба. Уточняется, что украинский Генштаб уже начал искать замену спикеру. Также сообщается, что коммуникационный центр «южной» группировки ВСУ продолжит работу в обычном режиме. Слухи об увольнении Гуменюк появились еще в декабре 2023 года. Однако представитель группировки ВСУ сразу же опровергла заявления о своей отставке.