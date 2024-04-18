Вода в тюменской реке Ишим поднялась на несколько метров за сутки

В реке Ишим (Тюменская область) вода поднялась на 228 см за сутки. Возле ишимского гидропоста уровень воды 19 апреля в 8 утра составил 690 см, критической отметкой для данной местности является 850 см. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
«Уровень воды в реке Ишим 18 апреля в 08:00, пункт Ишим — прирост воды 68 см, уровень воды 462 см, критическая отметка 850 см. Уровень воды в реке Ишим 19 апреля в 08:00, пункт Ишим — прирост воды 228 см, уровень воды 690 см, критическая отметка 850 см. Уровень воды в реке Тобол, пункт Иевлево — прирост воды 18 см, уровень воды 335 см, критическая отметка 950 см», — указано в сообщении.
Отмечается прирост воды в реке Ишим возле села Абатское на 33 см и реки Иртыш возле села Уват на 88 см. По данным гидропоста в селе Ильинка уровень воды в Ишиме упал на 7 см и составляет 884 см при критической отметке в 800 см.
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В реке Ишим (Тюменская область) вода поднялась на 228 см за сутки. Возле ишимского гидропоста уровень воды 19 апреля в 8 утра составил 690 см, критической отметкой для данной местности является 850 см. Об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. «Уровень воды в реке Ишим 18 апреля в 08:00, пункт Ишим — прирост воды 68 см, уровень воды 462 см, критическая отметка 850 см. Уровень воды в реке Ишим 19 апреля в 08:00, пункт Ишим — прирост воды 228 см, уровень воды 690 см, критическая отметка 850 см. Уровень воды в реке Тобол, пункт Иевлево — прирост воды 18 см, уровень воды 335 см, критическая отметка 950 см», — указано в сообщении. Отмечается прирост воды в реке Ишим возле села Абатское на 33 см и реки Иртыш возле села Уват на 88 см. По данным гидропоста в селе Ильинка уровень воды в Ишиме упал на 7 см и составляет 884 см при критической отметке в 800 см. Ранее URA.RU писало, что в пик паводка в Ишиме ожидается 21 апреля. Еще больше актуальной информации об уровне воды в реках Тюменской области — в трансляции URA.RU.