В подтопленном микрорайоне Кулацкий города Кургана эвакуированные жильцы начали скандалить с рабочими, перекачавшими воду в сторону их домов. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий.
«Вы что делаете, зачем воду нам сбрасываете?!» — высказывали претензии рабочим курганцы. Их не устраивало, что рабочие перекачивают воду с территории Кулацкого через дамбу в сторону разлившегося Тобола, где находится их дом.
Возмущенным курганцам отвечали, что поступило такое распоряжение. Меры принимаются, чтобы откачать прибывающую воду от участков у защитной дамбы. По данным корреспондента, конфликт через некоторое время удалось погасить.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В подтопленном микрорайоне Кулацкий города Кургана эвакуированные жильцы начали скандалить с рабочими, перекачавшими воду в сторону их домов. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. «Вы что делаете, зачем воду нам сбрасываете?!» — высказывали претензии рабочим курганцы. Их не устраивало, что рабочие перекачивают воду с территории Кулацкого через дамбу в сторону разлившегося Тобола, где находится их дом. Возмущенным курганцам отвечали, что поступило такое распоряжение. Меры принимаются, чтобы откачать прибывающую воду от участков у защитной дамбы. По данным корреспондента, конфликт через некоторое время удалось погасить. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане под воду уходят дома и машины. Рабочие и спасатели пытаются защитить горожан от подтопления. Уровень Тобола у Кургана достиг второго значения за всю историю наблюдений и составил 10 м 09 см.