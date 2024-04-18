18 апреля 2024

Курганцы поскандалили из-за сброса воды в жилые дома микрорайона Кулацкий. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, дамба, паводок, наводнение, потоп, насыпь, стихийное бедствие, разлив
В Кургане люди скандалили из-за сброса воды к их домам Фото:
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В подтопленном микрорайоне Кулацкий города Кургана эвакуированные жильцы начали скандалить с рабочими, перекачавшими воду в сторону их домов. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий.

«Вы что делаете, зачем воду нам сбрасываете?!» — высказывали претензии рабочим курганцы. Их не устраивало, что рабочие перекачивают воду с территории Кулацкого через дамбу в сторону разлившегося Тобола, где находится их дом.

Возмущенным курганцам отвечали, что поступило такое распоряжение. Меры принимаются, чтобы откачать прибывающую воду от участков у защитной дамбы. По данным корреспондента, конфликт через некоторое время удалось погасить.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане под воду уходят дома и машины. Рабочие и спасатели пытаются защитить горожан от подтопления. Уровень Тобола у Кургана достиг второго значения за всю историю наблюдений и составил 10 м 09 см.

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В подтопленном микрорайоне Кулацкий города Кургана эвакуированные жильцы начали скандалить с рабочими, перекачавшими воду в сторону их домов. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. «Вы что делаете, зачем воду нам сбрасываете?!» — высказывали претензии рабочим курганцы. Их не устраивало, что рабочие перекачивают воду с территории Кулацкого через дамбу в сторону разлившегося Тобола, где находится их дом. Возмущенным курганцам отвечали, что поступило такое распоряжение. Меры принимаются, чтобы откачать прибывающую воду от участков у защитной дамбы. По данным корреспондента, конфликт через некоторое время удалось погасить. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане под воду уходят дома и машины. Рабочие и спасатели пытаются защитить горожан от подтопления. Уровень Тобола у Кургана достиг второго значения за всю историю наблюдений и составил 10 м 09 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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