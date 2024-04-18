Курганцы поскандалили из-за сброса воды в жилые дома микрорайона Кулацкий. Видео

19 апреля 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

В Кургане люди скандалили из-за сброса воды к их домам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В подтопленном микрорайоне Кулацкий города Кургана эвакуированные жильцы начали скандалить с рабочими, перекачавшими воду в сторону их домов. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. «Вы что делаете, зачем воду нам сбрасываете?!» — высказывали претензии рабочим курганцы. Их не устраивало, что рабочие перекачивают воду с территории Кулацкого через дамбу в сторону разлившегося Тобола, где находится их дом. Возмущенным курганцам отвечали, что поступило такое распоряжение. Меры принимаются, чтобы откачать прибывающую воду от участков у защитной дамбы. По данным корреспондента, конфликт через некоторое время удалось погасить. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане под воду уходят дома и машины. Рабочие и спасатели пытаются защитить горожан от подтопления. Уровень Тобола у Кургана достиг второго значения за всю историю наблюдений и составил 10 м 09 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подтопленном микрорайоне Кулацкий города Кургана эвакуированные жильцы начали скандалить с рабочими, перекачавшими воду в сторону их домов. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. «Вы что делаете, зачем воду нам сбрасываете?!» — высказывали претензии рабочим курганцы. Их не устраивало, что рабочие перекачивают воду с территории Кулацкого через дамбу в сторону разлившегося Тобола, где находится их дом. Возмущенным курганцам отвечали, что поступило такое распоряжение. Меры принимаются, чтобы откачать прибывающую воду от участков у защитной дамбы. По данным корреспондента, конфликт через некоторое время удалось погасить. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане под воду уходят дома и машины. Рабочие и спасатели пытаются защитить горожан от подтопления. Уровень Тобола у Кургана достиг второго значения за всю историю наблюдений и составил 10 м 09 см.