Врип главы Кургана Аргышева проверила дамбу, в которой нашли протечки. Фото

19 апреля 2024 в 10:59 Размер текста - 17 +

В Кургане устраняют протечки в дамбе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Временно исполняющий полномочия главы города Анастасия Аргышева лично осмотрела дамбу в Западном районе, где были протечки в защитном сооружении. Об этом сообщает администрация города. «Временно исполняющий полномочия главы города Анастасия Аргышева провела объезд по осмотру дамбы в Кургане. В частности, были осмотрены участки дамбы в микрорайоне Кулацкий, на бульваре Солнечном, улица Галкинская в Западном микрорайоне и ряд других», — говорится в сообщении. В Западном для дополнительной защиты установлены водоналивные дамбы. Сформированы запасы грунта, дежурит техника, чтобы при необходимости отсыпать участки. Также работы по усилению дамбы идут в микрорайоне Кулацкий. К примеру, жители микрорайона Кулацкий выразили обеспокоенность по поводу выхода воды на участки, расположенные за существующим гидротехническим сооружением. Как было установлено, причиной этому послужила утечка на сетях холодного водоснабжения. За защитным сооружением в Кургане идет круглосуточное наблюдение. Участки взяты под охрану, ведется патрулирование. Ранее URA.RU писало, что в Кургане появились протечки дамбы в Вороновке и Западном районе. Сотрудники МЧС и добровольцы всю ночь занимались дополнительным укреплением защиты. Уровень воды в Тоболе уже превысил отметку в 10 метров и продолжает повышаться. Актуальные события о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции агентства. Врип Кургана Анастасия Аргышева лично выехала на место, где была протечка дамбы Фото: Администрация города Кургана Руководитель города провела объезд нескольких участков, где грозит затопление и пообщалась с местными жителями Фото: Администрация города Кургана Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Временно исполняющий полномочия главы города Анастасия Аргышева лично осмотрела дамбу в Западном районе, где были протечки в защитном сооружении. Об этом сообщает администрация города. «Временно исполняющий полномочия главы города Анастасия Аргышева провела объезд по осмотру дамбы в Кургане. В частности, были осмотрены участки дамбы в микрорайоне Кулацкий, на бульваре Солнечном, улица Галкинская в Западном микрорайоне и ряд других», — говорится в сообщении. В Западном для дополнительной защиты установлены водоналивные дамбы. Сформированы запасы грунта, дежурит техника, чтобы при необходимости отсыпать участки. Также работы по усилению дамбы идут в микрорайоне Кулацкий. К примеру, жители микрорайона Кулацкий выразили обеспокоенность по поводу выхода воды на участки, расположенные за существующим гидротехническим сооружением. Как было установлено, причиной этому послужила утечка на сетях холодного водоснабжения. За защитным сооружением в Кургане идет круглосуточное наблюдение. Участки взяты под охрану, ведется патрулирование. Ранее URA.RU писало, что в Кургане появились протечки дамбы в Вороновке и Западном районе. Сотрудники МЧС и добровольцы всю ночь занимались дополнительным укреплением защиты. Уровень воды в Тоболе уже превысил отметку в 10 метров и продолжает повышаться. Актуальные события о ситуации с паводком в регионе — в онлайн-трансляции агентства.