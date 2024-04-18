18 апреля 2024

В Курганской области затопленными остаются тысячи домов в десятках поселений

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Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, вид сверху, стихийное бедствие, разлив
В Курганской области подтоплены более 5300 домов Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

МЧС привело статистические данные по затоплениям во время паводка в Курганской области. По сведениям ведомства, вода находится в более чем 5300 жилых и дачных домах. Информация появилась telegram-канале министерства.

«На территории региона остаются подтопленными <…> 1941 жилой дом и 3380 дачных», — сообщили в МЧС. Ситуация остается тревожной в 29 населенных пунктах Курганской области.

В министерстве отметили, что есть положительная динамика паводка. В Звериноголовском, Куртамышском и Притобольном округах вода отходит. «За сутки освободились от воды <…> 191 жилой дом и 225 приусадебных участков», — сообщили в ведомстве.

Спасатели МЧС всю ночь дежурили у дамбы в Кургане. Они отыскивали протечки в дамбе и устраняли их. Кроме работ на дамбе, сотрудники совершают обходы для проведения эвакуации граждан.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане поздно вечером обнаружили протечки в двух местах дамбы. Была проведена превентивная эвакуация, люди работали над усилением сооружения всю ночь. Уровень воды в Тоболе у Кургана составил рекордные за 77 лет 1009 см.

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МЧС привело статистические данные по затоплениям во время паводка в Курганской области. По сведениям ведомства, вода находится в более чем 5300 жилых и дачных домах. Информация появилась telegram-канале министерства. «На территории региона остаются подтопленными <…> 1941 жилой дом и 3380 дачных», — сообщили в МЧС. Ситуация остается тревожной в 29 населенных пунктах Курганской области. В министерстве отметили, что есть положительная динамика паводка. В Звериноголовском, Куртамышском и Притобольном округах вода отходит. «За сутки освободились от воды <…> 191 жилой дом и 225 приусадебных участков», — сообщили в ведомстве. Спасатели МЧС всю ночь дежурили у дамбы в Кургане. Они отыскивали протечки в дамбе и устраняли их. Кроме работ на дамбе, сотрудники совершают обходы для проведения эвакуации граждан. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане поздно вечером обнаружили протечки в двух местах дамбы. Была проведена превентивная эвакуация, люди работали над усилением сооружения всю ночь. Уровень воды в Тоболе у Кургана составил рекордные за 77 лет 1009 см.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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