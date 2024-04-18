В Курганской области затопленными остаются тысячи домов в десятках поселений

19 апреля 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

В Курганской области подтоплены более 5300 домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области МЧС привело статистические данные по затоплениям во время паводка в Курганской области. По сведениям ведомства, вода находится в более чем 5300 жилых и дачных домах. Информация появилась telegram-канале министерства. «На территории региона остаются подтопленными <…> 1941 жилой дом и 3380 дачных», — сообщили в МЧС. Ситуация остается тревожной в 29 населенных пунктах Курганской области. В министерстве отметили, что есть положительная динамика паводка. В Звериноголовском, Куртамышском и Притобольном округах вода отходит. «За сутки освободились от воды <…> 191 жилой дом и 225 приусадебных участков», — сообщили в ведомстве. Спасатели МЧС всю ночь дежурили у дамбы в Кургане. Они отыскивали протечки в дамбе и устраняли их. Кроме работ на дамбе, сотрудники совершают обходы для проведения эвакуации граждан. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане поздно вечером обнаружили протечки в двух местах дамбы. Была проведена превентивная эвакуация, люди работали над усилением сооружения всю ночь. Уровень воды в Тоболе у Кургана составил рекордные за 77 лет 1009 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МЧС привело статистические данные по затоплениям во время паводка в Курганской области. По сведениям ведомства, вода находится в более чем 5300 жилых и дачных домах. Информация появилась telegram-канале министерства. «На территории региона остаются подтопленными <…> 1941 жилой дом и 3380 дачных», — сообщили в МЧС. Ситуация остается тревожной в 29 населенных пунктах Курганской области. В министерстве отметили, что есть положительная динамика паводка. В Звериноголовском, Куртамышском и Притобольном округах вода отходит. «За сутки освободились от воды <…> 191 жилой дом и 225 приусадебных участков», — сообщили в ведомстве. Спасатели МЧС всю ночь дежурили у дамбы в Кургане. Они отыскивали протечки в дамбе и устраняли их. Кроме работ на дамбе, сотрудники совершают обходы для проведения эвакуации граждан. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане поздно вечером обнаружили протечки в двух местах дамбы. Была проведена превентивная эвакуация, люди работали над усилением сооружения всю ночь. Уровень воды в Тоболе у Кургана составил рекордные за 77 лет 1009 см.