Протечки в дамбе и рекордное наводнение в Кургане: главное к утру 19 апреля

Курганские власти координируют работу спасателей во время роста воды в Тоболе

19 апреля 2024 в 09:28 Размер текста - 17 +

В Вороновке всю ночь укрепляли дамбу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В двух местах дамбы в Кургане обнаружили протечки. Уровень воды в Тоболе стал рекордным за 75 лет и близится к историческому максимуму, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют из-за угрозы прорыва земляной насыпи. Главное к утру 19 апреля — в материале URA.RU. Риск прорыва дамбы В микрорайоне Вороновка из-за сильного течения в дамбе образовались протечки. Для их устранения были направлены более 100 спасателей, спецтехника и добровольцы. Специалисты пытались мешками закрыть подмыв насыпи, но корреспондент URA.RU рассказал, что они быстро затапливаются водой. В случае прорыва дамбы первыми напор воды встретят дома в микрорайоне Малое Чаусово. Всего к экстренной эвакуации приступили в трех микрорайонах. Еще одна протечка в дамбе была обнаружена в микрорайоне Западный. Всю ночь на месте работало большое количество техники и сотрудников МЧС. Из-за вероятности затопления первых этажей многоквартирных домов некоторые жители эвакуировались. Рекордное наводнение в Кургане Уровень воды в Тоболе за ночь поднялся на восемь сантиметров. На данный момент он составляет 1007 сантиметров, что стало рекордом за 75 лет. Отметка в 10 метров была превышена в 00:00. До исторического максимума паводка осталось 79 сантиметров. Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн считает, что в Кургане уровень воды в Тоболе стал рекордным из-за того, что была построена дамба. По его мнению, она сузила восточную часть поймы, поэтому скорость поступления воды стала больше, чем скорость ее ухода. Наводнение также добралось и до Белозерского округа. Вода начала заходить в населенные пункты, поэтому местных жителей попросили заранее эвакуироваться. В Кургане под воду начали уходить автомобили. Реакция властей на интенсивный рост Тобола Полпред в УрФО Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков провели ночное заседание комиссии ЧС. На нем обсуждался вопрос координации сил и средств при интенсивном росте уровня Тобола для проведения эвакуации и укрепления дамбы там, где это необходимо. Дом в Шевелевке, находящийся на обрыве набережной, засыпали мешками с глиной, чтобы дополнительно защитить город от наводнения. В это время спасатели МЧС из Екатеринбурга спасли из зоны затопления мужчину с тремя собаками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В двух местах дамбы в Кургане обнаружили протечки. Уровень воды в Тоболе стал рекордным за 75 лет и близится к историческому максимуму, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют из-за угрозы прорыва земляной насыпи. Главное к утру 19 апреля — в материале URA.RU. В микрорайоне Вороновка из-за сильного течения в дамбе образовались протечки. Для их устранения были направлены более 100 спасателей, спецтехника и добровольцы. Специалисты пытались мешками закрыть подмыв насыпи, но корреспондент URA.RU рассказал, что они быстро затапливаются водой. В случае прорыва дамбы первыми напор воды встретят дома в микрорайоне Малое Чаусово. Всего к экстренной эвакуации приступили в трех микрорайонах. Еще одна протечка в дамбе была обнаружена в микрорайоне Западный. Всю ночь на месте работало большое количество техники и сотрудников МЧС. Из-за вероятности затопления первых этажей многоквартирных домов некоторые жители эвакуировались. Уровень воды в Тоболе за ночь поднялся на восемь сантиметров. На данный момент он составляет 1007 сантиметров, что стало рекордом за 75 лет. Отметка в 10 метров была превышена в 00:00. До исторического максимума паводка осталось 79 сантиметров. Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн считает, что в Кургане уровень воды в Тоболе стал рекордным из-за того, что была построена дамба. По его мнению, она сузила восточную часть поймы, поэтому скорость поступления воды стала больше, чем скорость ее ухода. Наводнение также добралось и до Белозерского округа. Вода начала заходить в населенные пункты, поэтому местных жителей попросили заранее эвакуироваться. В Кургане под воду начали уходить автомобили. Полпред в УрФО Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков провели ночное заседание комиссии ЧС. На нем обсуждался вопрос координации сил и средств при интенсивном росте уровня Тобола для проведения эвакуации и укрепления дамбы там, где это необходимо. Дом в Шевелевке, находящийся на обрыве набережной, засыпали мешками с глиной, чтобы дополнительно защитить город от наводнения. В это время спасатели МЧС из Екатеринбурга спасли из зоны затопления мужчину с тремя собаками.