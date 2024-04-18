Протечки в дамбе и рекордное наводнение в Кургане: главное к утру 19 апреля

В двух местах дамбы в Кургане обнаружили протечки. Уровень воды в Тоболе стал рекордным за 75 лет и близится к историческому максимуму, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют из-за угрозы прорыва земляной насыпи. Главное к утру 19 апреля — в материале URA.RU.
Риск прорыва дамбы
В микрорайоне Вороновка из-за сильного течения в дамбе образовались протечки. Для их устранения были направлены более 100 спасателей, спецтехника и добровольцы. Специалисты пытались мешками закрыть подмыв насыпи, но корреспондент URA.RU рассказал, что они быстро затапливаются водой. В случае прорыва дамбы первыми напор воды встретят дома в микрорайоне Малое Чаусово. Всего к экстренной эвакуации приступили в трех микрорайонах.
Еще одна протечка в дамбе была обнаружена в микрорайоне Западный. Всю ночь на месте работало большое количество техники и сотрудников МЧС. Из-за вероятности затопления первых этажей многоквартирных домов некоторые жители эвакуировались.
Рекордное наводнение в Кургане
Уровень воды в Тоболе за ночь поднялся на восемь сантиметров. На данный момент он составляет 1007 сантиметров, что стало рекордом за 75 лет. Отметка в 10 метров была превышена в 00:00. До исторического максимума паводка осталось 79 сантиметров.
Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн считает, что в Кургане уровень воды в Тоболе стал рекордным из-за того, что была построена дамба. По его мнению, она сузила восточную часть поймы, поэтому скорость поступления воды стала больше, чем скорость ее ухода.
Наводнение также добралось и до Белозерского округа. Вода начала заходить в населенные пункты, поэтому местных жителей попросили заранее эвакуироваться. В Кургане под воду начали уходить автомобили.
Реакция властей на интенсивный рост Тобола
Полпред в УрФО Владимир Якушев и губернатор Курганской области Вадим Шумков провели ночное заседание комиссии ЧС. На нем обсуждался вопрос координации сил и средств при интенсивном росте уровня Тобола для проведения эвакуации и укрепления дамбы там, где это необходимо.
Дом в Шевелевке, находящийся на обрыве набережной, засыпали мешками с глиной, чтобы дополнительно защитить город от наводнения. В это время спасатели МЧС из Екатеринбурга спасли из зоны затопления мужчину с тремя собаками.
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