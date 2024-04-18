18 апреля 2024

В Тюменской области на границе с Казахстаном прошел пик паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Казанское, вечер 18 апреля. Казанское
По данным гидропостов, в Казахстане и селе Ильинка Тюменской области вода начала убывать Фото:
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Уровень реки Ишим (Тюменская область) начал опускаться. Как рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, по данным гидропостов в Казахстане, река в Казанском районе показывает устойчивое снижение.

«Мы уже можем говорить, что вода выше не поднимется. Данные гидропоста в Ильинке и гидропосты в Казахстане, включая Петропавловск, фиксируют снижение воды. В Петропавловске гидропост сообщает о понижении уровня воды примерно на 20 см. Это значит, что в этой части пик паводка пройден», — сообщает Андрей Михнович.

Уровень воды в реке Ишим возле села Ильинка с 8 часов утра опустился еще на один сантиметр, высота воды сейчас составляет 883 см, что выше критической отметки на 83 см. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Ишим возле ишимского гидропоста вырос на 228 см за сутки. Вся актуальная информация о паводке — в трансляции URA.RU.

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Уровень реки Ишим (Тюменская область) начал опускаться. Как рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, по данным гидропостов в Казахстане, река в Казанском районе показывает устойчивое снижение. «Мы уже можем говорить, что вода выше не поднимется. Данные гидропоста в Ильинке и гидропосты в Казахстане, включая Петропавловск, фиксируют снижение воды. В Петропавловске гидропост сообщает о понижении уровня воды примерно на 20 см. Это значит, что в этой части пик паводка пройден», — сообщает Андрей Михнович. Уровень воды в реке Ишим возле села Ильинка с 8 часов утра опустился еще на один сантиметр, высота воды сейчас составляет 883 см, что выше критической отметки на 83 см. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Ишим возле ишимского гидропоста вырос на 228 см за сутки. Вся актуальная информация о паводке — в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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