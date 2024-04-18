В Тюменской области на границе с Казахстаном прошел пик паводка

19 апреля 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

По данным гидропостов, в Казахстане и селе Ильинка Тюменской области вода начала убывать Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Уровень реки Ишим (Тюменская область) начал опускаться. Как рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, по данным гидропостов в Казахстане, река в Казанском районе показывает устойчивое снижение. «Мы уже можем говорить, что вода выше не поднимется. Данные гидропоста в Ильинке и гидропосты в Казахстане, включая Петропавловск, фиксируют снижение воды. В Петропавловске гидропост сообщает о понижении уровня воды примерно на 20 см. Это значит, что в этой части пик паводка пройден», — сообщает Андрей Михнович. Уровень воды в реке Ишим возле села Ильинка с 8 часов утра опустился еще на один сантиметр, высота воды сейчас составляет 883 см, что выше критической отметки на 83 см. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Ишим возле ишимского гидропоста вырос на 228 см за сутки. Вся актуальная информация о паводке — в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень реки Ишим (Тюменская область) начал опускаться. Как рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, по данным гидропостов в Казахстане, река в Казанском районе показывает устойчивое снижение. «Мы уже можем говорить, что вода выше не поднимется. Данные гидропоста в Ильинке и гидропосты в Казахстане, включая Петропавловск, фиксируют снижение воды. В Петропавловске гидропост сообщает о понижении уровня воды примерно на 20 см. Это значит, что в этой части пик паводка пройден», — сообщает Андрей Михнович. Уровень воды в реке Ишим возле села Ильинка с 8 часов утра опустился еще на один сантиметр, высота воды сейчас составляет 883 см, что выше критической отметки на 83 см. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Ишим возле ишимского гидропоста вырос на 228 см за сутки. Вся актуальная информация о паводке — в трансляции URA.RU.